    首頁　>　政治

    京華城案》檢方反詰市府參事指「認知錯誤不足採信」 庭上交鋒一次看

    北市府前秘書長陳志銘，以證人身份出庭作證完後步出法庭。（記者田裕華攝）

    2025/08/19 16:07

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今續審京華城容積獎勵案，前北市府財政局長、秘書長陳志銘應被告柯文哲聲請出庭作證。庭上，陳誌銘針對細部計畫的容積獎勵、回饋金計算、公文簽核過程等提出說明，並坦言曾因誤認案性為都市更新，導致對部分文件判斷出現偏差。檢方則透過會議紀錄與案例比對，逐一反詰其證述，雙方在回饋是否足夠、容獎是否合理等焦點上展開交鋒。

    檢方首先針對「容獎疊床架屋」問題提出質疑。陳志銘證稱，細部計畫中多為法律未明文規定的容獎，若再將已有規定的容獎列入，會造成疊床架屋；但檢方反問，在南港輪胎案中，確實有將都更容獎列入細部計畫，他則承認有列入，但仍堅持屬於疊床架屋。

    檢方進一步指出，陳志銘強調私人自提細部計畫案，市府僅審查形式要件後即送都委會審查內容，不適合表達意見。檢方後續出示2019年9月23日市長室會議紀錄，當時市府針對京華城住宅使用項目的回饋金方案裁示「不得以商通方式計算」，並與大灣北段案比較，顯示市府實際上有討論回饋金問題；陳志銘承認與會，但表示在審核公文時並未檢視回饋金內容，只是直接批示同意。

    檢方再追問，先前偵查時提及，若能透過區域主要計畫作為框架，較能維持公平與通案性。陳志銘答覆，應由都發局依《都計法》第27條提出，再由都委會審議，才是較好的做法。他也同意「公私部門遊戲規則應一致」，但強調「能帶動區域發展才最重要」。

    針對容獎適用範圍，檢察官詢問，「是否只有京華城享有三項容獎？」陳志銘回應，沒有其他北市府計畫案享有，此為首例。至於為何會誤認本案是都更案，他解釋因看到「改建」二字就以為屬都更，未翻閱公展內容，並強調以往公展案多由副市長決行，不清楚本案由市長簽核。

    檢方總結，陳志銘在簽呈上核章時，因誤認為都市更新案，導致對京華城案整體理解出現偏差，也因此對李得全便利貼意見的回覆，均是在錯誤前提下做出，證言證明力不足。

    此外，檢方批評陳志銘所稱「公務員不應對私人申請案加註意見」的說法偏頗。因客觀上都發局仍需簽核公告公展，若僅機械送審，反會淪為「橡皮圖章」。依楊智盛、李得全的證述，都發局可要求業者修正，顯示把關責任確實存在。

    檢方強調，京華城於2019年間確有提出放寬豪宅項目申請，都發局簡報已指出方案恐圖利財團，並針對回饋方案及回饋金進行試算、比對案例，最終京華城仍以都更容獎名義取得高達20％容積獎勵，卻回饋不足，等於以無基礎條件換取價值上百億元的公共資源，並指此為實質違法核心，與單純程序合法並無必然關聯。

    陳志銘作證結束後，於庭外被媒體堵訪。（記者劉詠韻攝）

