新北市長選舉將禮讓黃國昌？ 朱立倫這樣回應

國民黨主席朱立倫（右）19日下午陪同楊瓊瓔反罷車掃。（記者廖耀東攝）

2025/08/19 15:39

〔記者歐素美／台中報導〕民眾黨主席黃國昌表態要參選新北市長後，台北市副市長李四川也說，如果黨需要，他願意承擔，國民黨主席朱立倫今天南下台中接受媒體採訪時強調，未來將團結所有在野黨的力量，不只是新北市。媒體再問「是否代表新北市長選舉，國民黨將禮讓民眾黨黃國昌」？朱立倫則不回應。

朱立倫表示，四川兄是我的老同事，我擔任市長的時候，他擔任多年的副市長，他是真正的好人才、工程的人才，那他現在擔任台北市的副市長，或過去擔任高雄市的副市長，都是深受大家的肯定。他如果願意，我相信是大家共同所期待的，我們也為他加油，但是我相信四川現在一定是全力幫萬安在台北市全力打拚，未來時間到了、時候到了一定全力以赴。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問，新北市有藍白合的可能嗎？朱立倫說，我想這個所有的都是未來一定會有、要團結所有在野的力量，不是只有新北市，全台灣各地我們都會團結在野的力量；媒體再問朱立倫「是否意謂新北市長將禮讓民眾黨的黃國昌」？朱立倫則表示，剛才說過了，不願明確回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法