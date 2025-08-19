蔣萬安喊找童子賢組閣 民進黨酸：不如先找童在北市推核五？

民進黨今天痛批，蔣萬安不顧市政一團亂，只顧對中央指指點點，施政無能還想對中央內閣下指導棋。（圖擷取自民進黨臉書）

2025/08/19 15:43

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨台北市長蔣萬安昨天喊話賴清德總統，稱找和碩董事長童子賢組閣會是台灣社會重新對話的開始。民進黨今天痛批，蔣萬安不顧市政一團亂，只顧對中央指指點點，施政無能還想對中央內閣下指導棋，若真那麼看好童子賢，不如先任命童為副市長，在北市推動核五如何？

民進黨指出，身為台北市長的蔣萬安，理應專心市政，時刻為台北市民著想，但滿腦子只想到自身政治利益的蔣萬安，不顧市政一團亂，反而整天花心思在對中央指指點點，完全沒有搞清楚自己身為台北市長的責任！

民進黨也盤點台北市政缺失，包含剴剴案事發後長達3個月無作為；多起道路、工地塌陷案件；世壯運帆布「四邊包繩不打洞」；想拆公館圓環民怨沸騰；市長帶頭衝司法機關為難市警局員警；市長機要有耍特權、濫用義交大隊資源之疑慮。

民進黨批評，台北市長的責任，是把台北市治理好，但蔣萬安自己施政無能，台北市政那麼多問題都沒處理好，就一直想對中央內閣「下指導棋」，若蔣萬安那麼看好童子賢，不如先任命童子賢當副市長，在台北市推動核五如何？

