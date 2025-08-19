為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔣萬安喊找童子賢組閣 民進黨酸：不如先找童在北市推核五？

    民進黨今天痛批，蔣萬安不顧市政一團亂，只顧對中央指指點點，施政無能還想對中央內閣下指導棋。（圖擷取自民進黨臉書）

    民進黨今天痛批，蔣萬安不顧市政一團亂，只顧對中央指指點點，施政無能還想對中央內閣下指導棋。（圖擷取自民進黨臉書）

    2025/08/19 15:43

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨台北市長蔣萬安昨天喊話賴清德總統，稱找和碩董事長童子賢組閣會是台灣社會重新對話的開始。民進黨今天痛批，蔣萬安不顧市政一團亂，只顧對中央指指點點，施政無能還想對中央內閣下指導棋，若真那麼看好童子賢，不如先任命童為副市長，在北市推動核五如何？

    民進黨指出，身為台北市長的蔣萬安，理應專心市政，時刻為台北市民著想，但滿腦子只想到自身政治利益的蔣萬安，不顧市政一團亂，反而整天花心思在對中央指指點點，完全沒有搞清楚自己身為台北市長的責任！

    民進黨也盤點台北市政缺失，包含剴剴案事發後長達3個月無作為；多起道路、工地塌陷案件；世壯運帆布「四邊包繩不打洞」；想拆公館圓環民怨沸騰；市長帶頭衝司法機關為難市警局員警；市長機要有耍特權、濫用義交大隊資源之疑慮。

    民進黨批評，台北市長的責任，是把台北市治理好，但蔣萬安自己施政無能，台北市政那麼多問題都沒處理好，就一直想對中央內閣「下指導棋」，若蔣萬安那麼看好童子賢，不如先任命童子賢當副市長，在台北市推動核五如何？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播