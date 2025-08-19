起訴柯文哲關鍵之一「奉交下」？ 前北市府秘書長作證：章非柯親蓋

台北市府前秘書長陳志銘今天以證人身分出庭作證。（記者田裕華攝）

2025/08/19 15:59

〔記者劉詠韻／台北報導〕前北市府財政局長、秘書長陳志銘由柯文哲聲請傳喚，今以證人身分出庭，協助釐清京華城案程序爭點。陳志銘於庭上證述，京華城細部計畫中所列容積獎勵多屬法律未明文規範，若再將已有法規納入，將造成「疊床架屋」；另檢方質疑公文寫下「奉交下」顯示柯任市長時曾親自交辦，他澄清僅為承辦人員慣用語，實際流程是由秘書處機要組蓋用柯的「辛章」分辦，並未經市長本人決行。

檢方指出，陳志銘在公告公展簽呈上核章時，誤將京華城案認為都市更新案，因此對李得全便利貼上的意見可能存在錯誤認知。陳志銘承認，看到「改建」二字就以為是都更案，未翻閱公展內容；且公展案通常由副市長決行，他當時並不清楚本案由市長決行。

請繼續往下閱讀...

陳志銘證述，京華城細部計畫中所列容積獎勵多屬法律未明文規定，若將法律已有規定列入細部計畫案，可能形成「疊床架屋」。他承認南港輪胎案也有類似列入情況，但仍認為本案做法不妥。

陳志銘續指，都發局僅審查私人自提細部計畫的形式要件，內容合法性由都委會審查，不適合對內容表達意見，而他曾參與2019年9月23日市長室會議討論回饋金問題，但在審核公文時未檢視回饋金內容，即批示同意。

關於京華城案起訴爭點之一的「奉交下」，實際上源於台北市都發局公文，檢方認為該用詞證明案由柯文哲親自交辦。陳志銘澄清，該用語只是承辦人員個人習慣，並非市長親自交辦；實際上，公文由秘書處機要組分辦出去，再由都發局回函，公文交辦單上的「辛章」可研判此程序並未經過市長本人。

柯文哲辯護律師鄭深元追問，奉交下是否為承辦人的「狗腿寫法」，陳志銘當下回應需向對方確認。庭後被媒體堵訪時則重申，「奉交下」僅為公務員個人簽公文的習慣用詞。針對「辛章」部分，他說明，是市長秘書室機要組蓋的第8顆授權章，市長本人使用的是正章，他認為都發局誤解，看到辛章不代表市長指示。

提及柯文哲在庭內對其勉勵，陳志銘笑稱：「沒有啦，就這樣子，我還是在位置上繼續努力。」他表示，身為公務員應認真完成交辦工作，「在這個位子上，長官交辦的事，就要認真做，沒什麼好奇怪的。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法