    預估823大罷免7:0 黃國昌：希望賴清德能誠心跟台灣社會道歉

    民眾黨主席黃國昌預估823罷免結果7:0。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨主席黃國昌預估823罷免結果7:0。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/19 16:44

    〔記者翁聿煌／新北報導〕核三延役公投週六就要投票，民眾黨主席黃國昌今天（19日）在新北市永和區車隊掃街，他預估，823大惡罷結果7比0，他希望總統賴清德能夠誠心跟台灣社會道歉，撫平社會過去這段時間被民進黨撕裂的傷痕。

    黃國昌也被問到，台北市副市長李四川表態要承擔2026新北市長選戰，他回應，「川伯」是德高望重的長輩，行政資歷很豐富，他很願意一起為台北市打拚，這應該是很好的事情。

    有媒體問黃國昌，是否會讓自己成為選戰新北市最強母雞，一起站台藍營民代？他回簽，他覺得關鍵還是823的公投，希望大家一起來投票，用人民到選票矯正民進黨錯誤的能源政策，台灣已經付出太多代價，823之後，尊重國民黨黨內民主機制，主席朱立倫是否續任，或是其他人接任。

    黃國昌指出，等到國民黨進行2026年地方選舉布局時，民眾黨會本於最大的誠意跟善意，當然希望全國推出最優秀人選，進入議會位鄉親服務，也實踐台灣民眾的價值與理念，民眾黨用最大的誠意善意跟國民黨協商，民主公開的機制，如果能合作，共推一組最強候選人，如此的話他輔選責無旁貸。

    民眾黨主席黃國昌（右）在新北市永和區車隊掃街推公投支持核三延役。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨主席黃國昌（右）在新北市永和區車隊掃街推公投支持核三延役。（記者翁聿煌攝）

