為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    葉耀元：藍白刪凍預算破壞政府運作 向美釋放投降主義

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今天在民進黨《午青LIVE》節目上表示，藍白陣營美其名在監督民進黨政府，其實是透過刪除凍結預算破壞政府的運作，向美國傳遞「台灣人不願意自我防衛」的錯誤訊息，同時操作疑美論，散發投降主義。（圖擷取自YouTube）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今天在民進黨《午青LIVE》節目上表示，藍白陣營美其名在監督民進黨政府，其實是透過刪除凍結預算破壞政府的運作，向美國傳遞「台灣人不願意自我防衛」的錯誤訊息，同時操作疑美論，散發投降主義。（圖擷取自YouTube）

    2025/08/19 15:25

    〔記者陳昀／台北報導〕美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日發出嚴厲警告，直指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，正從根本上削弱華府對台支持的根基。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今天在民進黨《午青LIVE》節目上表示，藍白陣營美其名在監督民進黨政府，其實是透過刪除凍結預算破壞政府的運作，向美國傳遞「台灣人不願意自我防衛」的錯誤訊息，同時操作疑美論，散發投降主義。

    民進黨發言人韓瑩指出，國民黨自稱是近8年刪減國防預算最少的政黨，但2018至2024年的刪凍比例在2至4%之間，2025年則高達17.42%，凍結預算相當於表態不支持，國民黨也一直避而不談，傳遞給美國投降主義的想法。葉耀元也說，國民黨不斷玩文字遊戲，影響到非常多相關產業的預算，美國也看在眼裡，兩黨都站出來指責國民黨。

    葉耀元批評，國民黨應該代表台灣人監督政府，如今卻傳遞「台灣人不願意自我防衛」的錯誤訊息給美國，同時操作疑美論，散發投降主義。葛萊儀也分析，疑美論正在擴散當中，中國也可能藉機宣傳「統一是最好選項」。韓瑩接著說，面對強烈攻勢，大家要對政府有信心，同時明辨正確消息，避免「未戰先敗」；葉也反問，沒有了主權，哪有民主自由？

    葉耀元指出，過去一年多來，藍白陣營美其名是在監督民進黨政府，其實根本是在透過刪除凍結預算破壞政府的運作，當美方期望台灣在面臨中共威脅之際，應該大幅提升國防預算表達自我保衛的意願，藍白陣營卻反其道而行，刪減凍結軍事預算的方式，來破壞台灣的國家安全。

    葉耀元表示，人必自救而後人救。烏克蘭過去這3年撐下來了，所以美國對於烏克蘭的態度從戰前的絕對模糊、戰時的軍事援助、到現在開始考慮，如果和平協議可以談成，就會來提供烏克蘭安全保護的機制。

    葉耀元提到，台灣內部一堆認知作戰，操縱疑美論、疑川論、棄台論，但在美中競爭中間，台灣如果認為美國不可信，難道是要喪失主權與民主加入中國？這些人一直在批評美國對台軍售，說台灣買武器、提高軍事預算，會過度刺激中共，難道面對強盜，家門不用上鎖、不用找保全來保護自己嗎？面對一個天天想要搶你東西的人（中共），不是強盜要不然是什麼？

    葉耀元接著說，如果民眾不願意支持台灣的國防，或是放任藍白在立院繼續刪減凍結我國軍事預算，不就是對美國表示我們不願意保護自己的國家，是用失敗者主義面對自己嗎？美國對台的戰略模糊，在美中競爭提升之際已經慢慢變得更為清晰，雖然美國目前不大可能根本性地改變戰略模糊的姿態，但跟台灣聯手加強對中國的嚇阻這一策略，從來都沒有改變過。

    葉耀元強調，如果我們要美國更願意表達對台灣安全的支持，我們自己也要付出相對應的努力，放任藍白立委削弱台灣的國防，就會送出錯誤的訊號給美國白宮，現在最好笑的是，美國國會議員、智庫學者、前官員們都在投書、媒體發言，直接點名藍白陣營胡搞瞎搞，他不希望這些送出錯誤訊號的立委繼續破壞台灣的國家安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播