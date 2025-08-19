葉耀元：藍白刪凍預算破壞政府運作 向美釋放投降主義

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今天在民進黨《午青LIVE》節目上表示，藍白陣營美其名在監督民進黨政府，其實是透過刪除凍結預算破壞政府的運作，向美國傳遞「台灣人不願意自我防衛」的錯誤訊息，同時操作疑美論，散發投降主義。（圖擷取自YouTube）

2025/08/19 15:25

〔記者陳昀／台北報導〕美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日發出嚴厲警告，直指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，正從根本上削弱華府對台支持的根基。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今天在民進黨《午青LIVE》節目上表示，藍白陣營美其名在監督民進黨政府，其實是透過刪除凍結預算破壞政府的運作，向美國傳遞「台灣人不願意自我防衛」的錯誤訊息，同時操作疑美論，散發投降主義。

民進黨發言人韓瑩指出，國民黨自稱是近8年刪減國防預算最少的政黨，但2018至2024年的刪凍比例在2至4%之間，2025年則高達17.42%，凍結預算相當於表態不支持，國民黨也一直避而不談，傳遞給美國投降主義的想法。葉耀元也說，國民黨不斷玩文字遊戲，影響到非常多相關產業的預算，美國也看在眼裡，兩黨都站出來指責國民黨。

請繼續往下閱讀...

葉耀元批評，國民黨應該代表台灣人監督政府，如今卻傳遞「台灣人不願意自我防衛」的錯誤訊息給美國，同時操作疑美論，散發投降主義。葛萊儀也分析，疑美論正在擴散當中，中國也可能藉機宣傳「統一是最好選項」。韓瑩接著說，面對強烈攻勢，大家要對政府有信心，同時明辨正確消息，避免「未戰先敗」；葉也反問，沒有了主權，哪有民主自由？

葉耀元指出，過去一年多來，藍白陣營美其名是在監督民進黨政府，其實根本是在透過刪除凍結預算破壞政府的運作，當美方期望台灣在面臨中共威脅之際，應該大幅提升國防預算表達自我保衛的意願，藍白陣營卻反其道而行，刪減凍結軍事預算的方式，來破壞台灣的國家安全。

葉耀元表示，人必自救而後人救。烏克蘭過去這3年撐下來了，所以美國對於烏克蘭的態度從戰前的絕對模糊、戰時的軍事援助、到現在開始考慮，如果和平協議可以談成，就會來提供烏克蘭安全保護的機制。

葉耀元提到，台灣內部一堆認知作戰，操縱疑美論、疑川論、棄台論，但在美中競爭中間，台灣如果認為美國不可信，難道是要喪失主權與民主加入中國？這些人一直在批評美國對台軍售，說台灣買武器、提高軍事預算，會過度刺激中共，難道面對強盜，家門不用上鎖、不用找保全來保護自己嗎？面對一個天天想要搶你東西的人（中共），不是強盜要不然是什麼？

葉耀元接著說，如果民眾不願意支持台灣的國防，或是放任藍白在立院繼續刪減凍結我國軍事預算，不就是對美國表示我們不願意保護自己的國家，是用失敗者主義面對自己嗎？美國對台的戰略模糊，在美中競爭提升之際已經慢慢變得更為清晰，雖然美國目前不大可能根本性地改變戰略模糊的姿態，但跟台灣聯手加強對中國的嚇阻這一策略，從來都沒有改變過。

葉耀元強調，如果我們要美國更願意表達對台灣安全的支持，我們自己也要付出相對應的努力，放任藍白立委削弱台灣的國防，就會送出錯誤的訊號給美國白宮，現在最好笑的是，美國國會議員、智庫學者、前官員們都在投書、媒體發言，直接點名藍白陣營胡搞瞎搞，他不希望這些送出錯誤訊號的立委繼續破壞台灣的國家安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法