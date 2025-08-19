罷免羅廷瑋失敗還被追殺 「敲羅行動」領銜人出庭表錯愕

罷免國民黨台中市立委羅廷瑋的公民團體「敲羅行動」領銜人呱呱日前出示傳票。（資料照）

2025/08/19 15:25

〔記者王定傳／台北報導〕第一波大罷免上月26日投票後，罷免國民黨台中市立委羅廷瑋的公民團體「敲羅行動」領銜人呱呱，日前收到司法傳票，被控告的罪名是違反「公職人員選舉罷免法」；他今日赴台北地檢署出庭應訊約半小時，他對媒體說，對遭羅廷瑋提告感到錯愕，但願意配合檢察官調查。

今年6月間，台北市賴士葆、新北市廖先翔、桃園市涂權吉、牛煦庭、新竹縣徐欣瑩、台中市廖偉翔、羅廷瑋、南投縣游顥，委由國民黨中央至北檢遞狀，控告罷團領銜人或相關主導者涉嫌在社群平台發表不實抹黑、抹紅言論。

請繼續往下閱讀...

國民黨當時新聞稿指出，罷團藉社群平台，大肆抹紅國民黨立委為「共諜」、「下架親中賣台立委」等，明示或暗示立委與中共勾結，並誣指國民黨立委支持中配6改4「替中國洗人口」，將造成「1人領身分證，依親數10人」等，嚴重不符事實。

據了解，呱呱之所以被告，原因正是羅廷瑋認為他散布不實謠言；今年8月11日，呱呱在收到台北地檢署傳票時還曾對媒體表示不知是誰提告、也不知告訴內容，他認為「這是國民黨針對罷團的政治追殺，透過司法施壓操弄罷免案，是精心策劃的蓄意行動，目的是讓以後對國民黨有意見的公民不敢再站出來，甚至噤聲，最後就沒有人願意參與公民運動」；今日出庭後，呱呱對媒體表示：「我們只是對羅廷瑋在新聞上或節目上的內容做評論，他的提告讓我們感覺滿錯愕的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法