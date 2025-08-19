台灣當鋪帶人辦中國身分證還款 學者：中共收買台灣人心

反共網紅「八炯」溫子渝發布最新「中國身分改造紀錄片：紅色賣身契」，揭露有台灣當鋪業者帶人去福建申辦中國身分證，再向中國的銀行貸款用以還債。（圖擷取自YT頻道）

2025/08/19 15:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反共網紅「八炯」溫子渝發布最新「中國身分改造紀錄片：紅色賣身契」，揭露有台灣當鋪業者帶人去福建申辦中國身分證，再向中國的銀行貸款用以還債。學者今日指出，台灣某些當鋪、銀樓是中共地下匯兌一環，這些都是國安漏洞，當辦證人數達一定規模後，中共便可收買台灣人心。

八炯在影片指出，在台灣存在一條隱密的渠道，能讓人辦到中國身分證，自從事情去年曝光後，這條路徑變得更加多元，從當鋪、黑幫押人辦理貸款，IG臉書上時不時出現的免費貸款廣告，聯繫方巧妙隱蔽，全靠「飛機群」傳遞，且辦理中國身分證的台灣人有越來越多跡象。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，中共一直誘拉台灣民眾申辦居住證、定居證、身分證，稱辦證後可到中國那邊的銀行貸款，然後不用還錢。這個模式去年已經曝光，但福建的地方當局仍透過迂迴管道不斷發證，有些經濟困難的台灣人經當鋪介紹就去申辦，可見中國還是想對台灣展現全方位的司法管轄。

洪敬富指出，對中共而言，即便民進黨政府百般阻擾申領中國身分證，警告民眾取得中國籍將無法回復台灣身分，不讓台灣民眾認同「祖國」，但中共透過持續發證，便可彰顯台灣人願意「心向祖國」，中國是台灣同胞嚮往的國度，如同館長所說「當中國人很驕傲」，所以仍會持續統戰操作。

洪敬富分析，中國統戰單位有KPI業績壓力，必須向上級展現地方對台統戰工作有取得相當成效，中共會去凸顯有很多台籍人士前仆後繼透過各種方式申辦中國身分證件，不畏民進黨政府註銷台灣身分的恐嚇。另一方面，中國經濟下行，中共可藉此宣傳台灣人認同「祖國」想來定居，告訴中國民眾當地仍有很好發展機會。

洪敬富示警，台灣某些當鋪、銀樓本來就是中共地下匯兌的一環，兼具地下金融角色，這些都是國安的漏洞，他們掌握台灣部分民眾迫於經濟困難拮据，需要借錢度過難關，當沒有能力償還時就引介到中國辦身分證，再向中國銀行貸款還錢，一部分的錢讓你在中國發展，這些都是短暫的甜頭，當辦證人數達到一定規模後，中共便可收買操控台灣的人心。

他強調，中共吸引台灣年輕人過去辦證，無非是想改變台灣人的國家認同，有些可能成為中共統戰樣板。長遠來講，這種敵我不分將影響國家認同，把敵國當成祖國，將對國家安全構成威脅，也會造成台灣內部分裂。如果中共未來對台動武，可能還會造成更大的恐慌，政府應該嚴格防堵。

卓姓男子提到自己有跟當鋪借款，後面繳不太出來，對方就給了一個方案，稱可以去大陸那邊借錢，但借錢的前提是要辦中國身分證，金額才會比較高。（圖擷取自YT頻道）

八炯最新紀錄片揭露，台灣有當鋪業者因借款人還不出錢，就引介對方去福建申辦中國身分證用以還款。圖為當事人申請中國身分證件的官方文件。（圖擷取自YT頻道）

