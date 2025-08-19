基市重要施政逾五成落後 議員轟市府施政效能極為低落

基隆市田寮河水質改善工程去年執行不到1成遭審計室檢討。（記者盧賢秀攝）

2025/08/19 14:52

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會今天審查2024年總決算，市議員張之豪批評市府重大建設執行未達8成的占78％，未達1成的有28％，未執行的有5％，批市府施政效能「極為低落」。市府秘書長方定安表示會加強管考與分工，針對落後的建設檢討原因找出解決方案。

基隆市審計室指出，政府列管重要施政計畫150項，已完成52項、未完成98項，累計執行落後有79項，占計畫總數的52.67%，高於2023年44.96％，有效能過低情形要檢討、加強考核，提升施政效能。

市議員陳冠羽、張耿輝提出社會獨居長者清查等多項須檢討的施政；張之豪直接批市府施政效能「極為低落」，他說，市長謝國樑已上任2年多快3年了，但重大建設執行未達8成的有78％，未達1成的有28％，未執行的5％。其中工程設計中或設計欠周致變更設計的有13億占38％，合約跨年度或單據未結有8億元占25％，計畫前置規劃延宕或欠周的有3.55億占10％；連協調溝通不良未在年度內發包也浪費了4200萬元，市府有效能的運作都做不到。

市府主計處長賴慶純表示，市府列管5千萬元以上公共工程32項共38億餘元，包括去年12億餘元及以前年度25億餘元，實際執行數14億餘元。執行未達1成的有9項，包括環保局田寮河與旭川河水質改善工程、水陸兩棲運具、社福大樓身障新創基地、南榮公墓生命典藏館、大基隆歷史場景、提升圖書館、博物館及文化館升級和基隆轉運站周邊改善工程等。

方定安表示會加強管考、建立預警制度，多次發包不出去會檢討原因條件提出解決方案，積極爭取中央預算因人力不足致工程落後，也會分工協調，定期召開檢討會議，加強管控達到工程進度。

基隆市議會審查基隆市總決算審核報告。（記者盧賢秀攝）

