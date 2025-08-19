台日執政黨齊陷困境 民進黨、自民黨青年局共商對策

民進黨與日本自民黨青年局交流座談會19日在立法院舉行，民進黨立委陳冠廷（左）與日本自民黨青年局長中曾根康隆（右）在議場前受訪。（記者廖振輝攝）

2025/08/19 14:52

〔記者陳政宇／台北報導〕日本自民黨青年局局長、眾議員中曾根康隆今（19日）率海外研修團，與民進黨青年局舉辦座談會。中曾根表示，自民黨及民進黨都在國內面臨嚴峻挑戰，為了重拾民眾信任，青年世代必須發起行動、做出變革，在政策內容和宣傳上也要有更多努力。

兼任民進黨青年局長的立委陳冠廷，今天在立法院接待日本自民黨青年局代表團，除舉辦雙邊青年交流座談，並參觀正在進行院會的議場。中曾根康隆致詞提到，現在不管是自民黨或民進黨，在國內政治都面臨很嚴峻情況，為了重拾民眾信任，青年世代與青年局必須發起行動、做出變革，當然會接受前輩的指導，但也有創造未來的責任。

關於討論議題，中曾根會後受訪說明，雙方談到在保護主義及民粹主義蔓延下，兩黨要如何對應，青年世代要採取什麼行動；此外，育兒與從事政治活動如何取得平衡，並就安全保障、防災等台日共同議題交換意見。這次自民黨有很多地方議員參加，希望藉此機會促進台日地方政府之間的交流。

媒體詢及，台日執政黨皆面臨內部執政挑戰，座談是否有所討論。陳冠廷回應，各國的執政黨都會面臨各種國際挑戰，本次座談討論範圍很廣，觸及支援年輕家庭、育兒津貼、社會福利等議題，希望未來用民生議題來面對這些挑戰，共同思考更好政策。陳透露，台日都面臨少子化、高齡化，很多立委當場提議建立工作群組，針對這些議題進行廣泛討論。

中曾根康隆則說，台、日執政黨都有一些挑戰，民進黨和自民黨都有強烈責任要守護國民生活、國家安全，但在社群媒體及SNS的發展下，這樣的政策比較難傳遞到民眾心中，尤其一些比較注重眼前利益的政黨也獲得比較多關注。

中曾根表示，自民黨做為執政黨，不只是眼前的利益，也有責任推出中長期對國家有利的政策，包括日本未來要走向哪個方向，以及在國際政治中要是什麼位置，這是有責任的執政黨該做的事情，除了政策內容，之後也會在政策宣傳上有更多努力。

