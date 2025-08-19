為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台日執政黨齊陷困境 民進黨、自民黨青年局共商對策

    民進黨與日本自民黨青年局交流座談會19日在立法院舉行，民進黨立委陳冠廷（左）與日本自民黨青年局長中曾根康隆（右）在議場前受訪。（記者廖振輝攝）

    民進黨與日本自民黨青年局交流座談會19日在立法院舉行，民進黨立委陳冠廷（左）與日本自民黨青年局長中曾根康隆（右）在議場前受訪。（記者廖振輝攝）

    2025/08/19 14:52

    〔記者陳政宇／台北報導〕日本自民黨青年局局長、眾議員中曾根康隆今（19日）率海外研修團，與民進黨青年局舉辦座談會。中曾根表示，自民黨及民進黨都在國內面臨嚴峻挑戰，為了重拾民眾信任，青年世代必須發起行動、做出變革，在政策內容和宣傳上也要有更多努力。

    兼任民進黨青年局長的立委陳冠廷，今天在立法院接待日本自民黨青年局代表團，除舉辦雙邊青年交流座談，並參觀正在進行院會的議場。中曾根康隆致詞提到，現在不管是自民黨或民進黨，在國內政治都面臨很嚴峻情況，為了重拾民眾信任，青年世代與青年局必須發起行動、做出變革，當然會接受前輩的指導，但也有創造未來的責任。

    關於討論議題，中曾根會後受訪說明，雙方談到在保護主義及民粹主義蔓延下，兩黨要如何對應，青年世代要採取什麼行動；此外，育兒與從事政治活動如何取得平衡，並就安全保障、防災等台日共同議題交換意見。這次自民黨有很多地方議員參加，希望藉此機會促進台日地方政府之間的交流。

    媒體詢及，台日執政黨皆面臨內部執政挑戰，座談是否有所討論。陳冠廷回應，各國的執政黨都會面臨各種國際挑戰，本次座談討論範圍很廣，觸及支援年輕家庭、育兒津貼、社會福利等議題，希望未來用民生議題來面對這些挑戰，共同思考更好政策。陳透露，台日都面臨少子化、高齡化，很多立委當場提議建立工作群組，針對這些議題進行廣泛討論。

    中曾根康隆則說，台、日執政黨都有一些挑戰，民進黨和自民黨都有強烈責任要守護國民生活、國家安全，但在社群媒體及SNS的發展下，這樣的政策比較難傳遞到民眾心中，尤其一些比較注重眼前利益的政黨也獲得比較多關注。

    中曾根表示，自民黨做為執政黨，不只是眼前的利益，也有責任推出中長期對國家有利的政策，包括日本未來要走向哪個方向，以及在國際政治中要是什麼位置，這是有責任的執政黨該做的事情，除了政策內容，之後也會在政策宣傳上有更多努力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播