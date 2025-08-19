為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    同意核三延役扯這原因？ 謝龍介：新青安貸不到錢 因錢被光電業者借走

    國民黨不分區立委謝龍介今率台南藍軍籲公投支持重啟核三。（記者洪瑞琴攝）

    國民黨不分區立委謝龍介今率台南藍軍籲公投支持重啟核三。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/19 14:40

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨立委謝龍介今（19）日率台南市議會國民黨團與青年參選人召開記者會，呼籲民眾在8月23日公投中支持重啟核三。他強調，能源政策攸關台灣產業競爭力與國家戰略安全，若僅依賴燃煤與進口能源，一旦海峽封鎖，煤炭存量僅能撐8天；核能作為基載電力則可供應1年以上。

    謝龍介批評，民進黨大力推動太陽光電，卻造成銀行資金大量被光電業者借走，「年輕人想申請新青安房貸卻貸不到錢」。他更指出，台灣太陽光電躉購費率高達每度5元，是全球最貴，導致台電高買低賣幾乎破產，核電歸零，只能9成發電都燃煤，火力全開，最後仍由全民買單。

    他並舉例，美國、日本、印度及非洲的光電價格多落在每度1至2元左右，與台灣差距懸殊，太陽光電業賣電給台電一度5元，台電賣給人民一度只賣2.86元，質疑「這是不是官商勾結的綠能？」國民黨團強調，燃煤發電不僅排碳嚴重，更使台灣空污惡化。

    謝龍介與國民黨團表示，唯有穩定電力才能保護家園與提升競爭力，「核三延役是讓總統賴清德有台階下」，並且高呼823公投投下同意票，「支持重啟核三，讓人民能省錢吹冷氣」。

    對此，南市民進黨團總召周嘉韋指出，請謝龍介不要四處污衊，光電議題長期被國民黨污名化，近日郭信良前議長被爆出涉入光電案場的問題，國民黨當初所支持的議長人選，如今才是真正可能「人謀不臧、施壓市府」！民進黨立場一直以來是支持乾淨能源，保障人民的健康與生命安全，國民黨請不要成為詐騙集團，「左手打綠能，右手支持綠能惡霸」！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播