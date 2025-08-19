同意核三延役扯這原因？ 謝龍介：新青安貸不到錢 因錢被光電業者借走

國民黨不分區立委謝龍介今率台南藍軍籲公投支持重啟核三。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/19 14:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨立委謝龍介今（19）日率台南市議會國民黨團與青年參選人召開記者會，呼籲民眾在8月23日公投中支持重啟核三。他強調，能源政策攸關台灣產業競爭力與國家戰略安全，若僅依賴燃煤與進口能源，一旦海峽封鎖，煤炭存量僅能撐8天；核能作為基載電力則可供應1年以上。

謝龍介批評，民進黨大力推動太陽光電，卻造成銀行資金大量被光電業者借走，「年輕人想申請新青安房貸卻貸不到錢」。他更指出，台灣太陽光電躉購費率高達每度5元，是全球最貴，導致台電高買低賣幾乎破產，核電歸零，只能9成發電都燃煤，火力全開，最後仍由全民買單。

他並舉例，美國、日本、印度及非洲的光電價格多落在每度1至2元左右，與台灣差距懸殊，太陽光電業賣電給台電一度5元，台電賣給人民一度只賣2.86元，質疑「這是不是官商勾結的綠能？」國民黨團強調，燃煤發電不僅排碳嚴重，更使台灣空污惡化。

謝龍介與國民黨團表示，唯有穩定電力才能保護家園與提升競爭力，「核三延役是讓總統賴清德有台階下」，並且高呼823公投投下同意票，「支持重啟核三，讓人民能省錢吹冷氣」。

對此，南市民進黨團總召周嘉韋指出，請謝龍介不要四處污衊，光電議題長期被國民黨污名化，近日郭信良前議長被爆出涉入光電案場的問題，國民黨當初所支持的議長人選，如今才是真正可能「人謀不臧、施壓市府」！民進黨立場一直以來是支持乾淨能源，保障人民的健康與生命安全，國民黨請不要成為詐騙集團，「左手打綠能，右手支持綠能惡霸」！

