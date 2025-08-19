為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    籲台灣強化防衛能力 中曾根康隆：台日美菲合作嚇阻戰爭

    日本自民黨青年局長中曾根康隆。（記者廖振輝攝）

    2025/08/19 14:25

    〔記者陳政宇／台北報導〕美俄烏會談全球矚目，台海局勢同樣備受關注。日本自民黨青年局局長、眾議員中曾根康隆今（19日）重申，「台灣有事就是日本有事」，盼台灣增加自己的防衛能力，也希望台、日、美、菲等同盟國強化合作、共同提高嚇阻力，想辦法讓戰爭不要發生。

    中曾根康隆今率領自民黨青年局海外研修團大陣仗造訪立法院，與民進黨青年局舉辦交流座談會。訪團成員還包括日本國會眾議員平沼正二郎、加藤竜祥、參議員神谷政幸、大阪府議會議員須田旭府、以及地方黨部青年組織成員等。台灣方面則有兼任民進黨青年局局長的立委陳冠廷、立委黃捷、沈伯洋、蔡易餘、吳沛憶、張雅琳、新北市議員山田摩衣、高雄市議員鄭孟洳。

    陳冠廷談到，雖然台灣和日本的領土沒有相連，但在海洋是相連的，在這片海洋治理和安全上，可共同擬定對雙方都有利的政策，希望台、日攜手面對未來的各種挑戰。

    中曾根康隆致詞時，特別以中文問候「大家好」，並說明青年局這次邀請到超過60位來自日本全國各地的人前來，與民進黨超過30位未來領袖會談，如此大規模交流是過去所沒有、非常有歷史性的重要一刻。

    中曾根還打趣說，他的右手邊都是大叔，但左手邊明顯有很多女性成員、也比較有活力，看到這個景象，日本國會還有很多需要向台灣學習之處。

    中曾根透露，他先前拜會總統賴清德時，賴提到青年世代的交流對台日關係非常重要；有聽聞民進黨青年局原定8月上旬訪日，但因發生天災而取消行程，他也在此致上慰問之意。

    雙方進行約90分鐘閉門會談後，中曾根受訪被詢及，美國正協調烏俄停火談判，若台發生類似情事，能否得到日本的共同防衛？中曾根康隆回應，大家都知道，台灣有事就是日本有事，台灣做為日本重要的友人及夥伴，當然希望台灣會增加自己的防衛能力。

    中曾根強調，台灣和日本的的合作，對於維持地域安全保障是非常重要的，這也不只是台、日的事情，還包含美國、菲律賓及其他同盟國，希望未來能夠強化與這些國家的合作，一起提嚇阻力，想辦法不要讓戰爭發生。

    民進黨與日本自民黨青年局交流座談會19日在立法院舉行，民進黨立委陳冠廷（左）與日本自民黨青年局長中曾根康隆（右）在議場前受訪。（記者廖振輝攝）

    民進黨與日本自民黨青年局交流座談會19日在立法院舉行，民進黨立委陳冠廷（前排右六）、黃捷（前排右五）等人 與日本自民黨青年局長中曾根康隆（前排右七）及訪團在議場前合影。（記者廖振輝攝）

    民進黨與日本自民黨青年局交流座談會19日在立法院舉行，民進黨立委陳冠廷（後中）、黃捷（後右）與日本自民黨青年局長中曾根康隆（後左）等人合影。（記者廖振輝攝）

