    政治

    盼立院儘速審議韌性條例修法 卓揆：讓憲政秩序恢復正常

    行政院長卓榮泰19日赴立院專案報告並備詢。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰19日赴立院專案報告並備詢。（記者廖振輝攝）

    2025/08/19 14:36

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委徐富癸今於立法院院會質詢時，提及藍白主導普發現金議題、提出軍人志願役加給、原住民禁伐補償金等，以照顧鄉親為名、行政策買票之實，是否擔心後續又一連串提出要讓行政院買單？行政院長卓榮泰表示，盼解決爭議讓憲政秩序恢復正常，懇請朝野支持「韌性條例修正草案」儘速審議。

    立法院院會今邀請卓榮泰率部會首長就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案報告並備質詢。

    對於徐富癸的詢問，卓榮泰指出，普發現金案經過風災之後，面對關稅衝擊，在經過立法院朝野黨團、各委員表達不同聲音，行政院都聽到了。普發現金編列2350億元加到韌性特別條例中，這原來對憲法及預算精神是完全違背的，但行政院聽到大家的聲音。

    卓榮泰說，首先，如果因此讓產業支持預算無法通過、照顧民生預算無法通過、國土安全韌性預算無法通過，這會讓整個國家停頓下來，所以行政院願意朝此方向（普發現金）調整，所以提出特別條例修正草案，希望大家平心靜氣、合理的來談，解決爭議，讓預算都能執行，也讓憲政秩序能恢復正常。

    卓榮泰也強調，時間上行政院希望能夠盡快執行，以回應所有委員關心的問題及國人期待，在上述理由下，懇請立法院將修正草案盡速放入議程討論，行政院也可以據此快速編列特別預算，就可以盡速推動。

