    回應核三對賭黃國昌嗆小丑 李正皓：超速仔回答不意外

    名嘴李正皓。（資料照）

    2025/08/19 16:37

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕核三延役公投將於本週六（23日）舉行投票，名嘴李正皓與民眾黨主席黃國昌近日針對核三公投多次對嗆，李正皓18日向黃國昌嗆賭，如果核三重啟同意票沒有超過門檻25%，就算他贏，黃國昌必須宣誓不參與2026、2028任何一場選舉，黃國昌上午在立院受訪表示，他自己昨天沒有主動講什麼，他是被動接受採訪，「這種小丑的話，你也要把他拿來問我？」。對此李正皓大酸，自己開的戰場自己不敢附約，昨天就知道超速仔會是這種回答，不意外。

    李正皓18日向黃國昌對賭，「重啟核三」公投投票率，若超過25％門檻就算他輸，若低於25％，黃國昌要宣誓不選2026、2028。黃國昌上午在立院受訪表示，他自己昨天沒有主動講什麼，他是被動接受採訪，「這種小丑的話，你也要把他拿來問我？」不要浪費公共輿論空間，真的貽笑大方而已。

    李正皓在臉書PO文表示，哈哈哈哈哈！自己開的戰場自己不敢附約，昨天就知道超速仔會是這種回答，不意外，很好奇如果連核三公投同意票會過25%公投最低門檻都不敢承諾，那黃國昌現在推核三公投身體健康的？

    李正皓直言，不過根據年代最新的民調，黃國昌連在中和、永和、新店這種深藍區都輸給蘇巧慧，這樣還肖想選新北市長？老三便當超速仔。

    熱門推播