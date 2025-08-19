李四川表態願轉戰新北 許淑華直言蔣「斷手」皮要繃緊

民進黨北市議員許淑華。（資料照）

2025/08/19 14:21

〔記者甘孟霖／台北報導〕2026地方選戰新北市為各黨派必爭之地，呼聲最高的台北市副市長李四川今（19日）終於鬆口表態願意承擔。民進黨北市議員許淑華直言，川伯去選舉等同台北市長蔣萬安「斷一隻手」，想要拚連任皮得要繃緊。

許淑華表示，在市政方面蔣萬安仍舊不夠嫻熟，很多事情都是李四川出面說明救火，如川伯真的要去選新北，那蔣萬安就皮繃緊一點、自求多福。

請繼續往下閱讀...

許淑華說，李四川離開台北市對許多市政都有影響，包含輝達有沒有辦法進駐北投士林科技園區，以及台北市社宅、交通、都更等，這都是李四川的專業，還有目前魚果市場、果菜市場等工程，進度會不會延緩，這是令人擔憂的。

而先前雖有補上都市計畫相關背景的副市長張溫德，許淑華也認為，不足以完全填補李四川離去的空缺，因張的專業在於都市更新，工程方面則不夠熟悉，不如李四川萬用。

她也解讀，李四川目前呼聲高，是因為蔣萬安表現不夠好而凸顯，先前李雖在新北擔任過副市長，時任市長朱立倫表現也不差，李在新北也因此較不會被看到，如今要出來單打獨鬥選舉，是不是真這麼強還需要檢驗。

她說，新北的關鍵在於年輕選票，李四川年紀稍長，能不能獲得年輕人的青睞有待檢驗；而民進黨立委蘇巧慧也不為年輕人排斥，後續就看藍白如何協調，假如最終喬不攏變成蘇巧慧、李四川、民眾黨主席黃國昌三腳督，李也未必這麼穩。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法