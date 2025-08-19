為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    贊成童子賢組閣？ 黃國昌嗆：大罷免失敗又搞823惡罷 賴總統醒醒吧

    行政院長卓榮泰19日赴立院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢，圖為民眾黨立委黃國昌質詢。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰19日赴立院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢，圖為民眾黨立委黃國昌質詢。（記者廖振輝攝）

    2025/08/19 13:59

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨台北市長蔣萬安昨日建議，賴清德總統找和碩董事長童子賢組閣。對此，民眾黨主席黃國昌今在立院受訪時說，蔣本於善意盼賴總統用人唯才。話鋒一轉，他痛批，賴總統留給大家的是大罷免沒有成功，反而是社會撕裂、又繼續搞823大惡霸，拜託賴總統醒醒。

    黃國昌坦言，童子賢是他很好的朋友，自己不太願意，在沒有徵詢童意見以前，去主動推薦，但他相信蔣萬安是本於一片善意，希望賴總統用人唯才，而非在自己的小圈圈裡面的同溫層取暖。

    「過去這段時間，卓榮泰手握史上最高的預算，繳出的執政成績單慘不忍睹！」黃國昌痛批，賴總統、卓內閣留給台灣人民不就只剩「大罷免大成功」這六個字嗎？現在大罷免沒有大成功，反造成台灣社會如此撕裂，誰要負政治責任。

    黃國昌批評，現在民進黨政府全黨上下噤聲不語，繼續在823要搞大惡罷，拜託賴總統醒醒吧，把台灣人民放在心上，你是台灣人的總統，不是新潮流的總統。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播