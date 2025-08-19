台灣當鋪業者帶人赴中辦證貸款 八炯最新紀錄片揭「紅色賣身契」

網紅「八炯」溫子渝發布最新的「中國身分改造紀錄片：紅色賣身契」，片中揭露有台灣的當鋪業者帶人去福建申辦中國身分證，再向中國的銀行貸款還債。（圖擷取自YT頻道）

2025/08/19 13:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民眾申領中國身分證仍未停歇！網紅「八炯」溫子渝發布最新的「中國身分改造紀錄片：紅色賣身契」，片中揭露有台灣的當鋪業者帶人去福建申辦中國身分證，再向中國的銀行貸款還債。他直指，IG臉書上不時出現的免費貸款廣告，其實是跟辦理中共的身分證件有關。

紀錄片描述，在台灣竟然存在一條隱密的渠道，能讓人辦到中國身分證，自從事情去年曝光之後，這條路徑變得更加多元，從當鋪、黑幫押人辦理貸款，IG臉書上時不時出現的免費貸款廣告，聯繫方巧妙隱蔽，全靠「飛機群」傳遞。

八炯指出，他們掌握10組資料，追蹤到今年4月之後，辦理中國身分證的台灣人越來越多了。

該製作團隊實地到新竹、台中、高雄等縣市，探訪有申辦中國身分證、居住證的台灣年輕人，發現多人填寫的中國居住地址都一樣，均為「福建省南平市建陽區童新路66號」。

詭異的是，該地址居然是福建南平當地的警察局，令影片製作團隊懷疑是背後有其他安排，還是中國當地的村幹部等人，還有銀行都掛勾在一起，然後再由台灣的中間人牽線。

八炯指出，有台灣人欠下當鋪的債務無力償還，被黑道盯上，就在威脅與恐懼之下，被迫辦理中國身分證，用貸款來填補債務的深坑。

影片中，實際訪問1名向當鋪借錢的卓姓男子，他提到自己有跟當鋪借款，後面繳不太出來，對方就給了1個方案，聲稱可以去大陸那邊借錢，但借錢的前提是要辦中國身分證，金額才會比較高；而辦證時所寫的中國定居住址，則寫「福建漳州市台商投資區」。

此外，中間人甚至要求當事人錄製1段自白影片，親自報告今天是幾月幾號，本人願意配合操作人員並完成此貸款的相關事宜，本人已閱讀全部申請資料，該貸款產品相關訊息，願意遵守合同相關事宜。

八炯強調，他們能夠揭露這件事，但沒有公權力可以介入調查，這支紀錄片之後，會一併把這些資料送給政府相關單位，希望可以揪出更多的中間人及產業鏈，免得這些人在中共侵台前形成第五縱隊。

向當鋪借錢的卓姓男子（右）提到自己有跟當鋪借款，後面繳不太出來，對方就給了一個方案，聲稱可以去大陸那邊借錢，但借錢的前提是要辦中國身分證，金額才會比較高。（圖擷取自YT頻道）

「中國身分改造紀錄片：紅色賣身契」揭露，新竹一名陳姓男子申領中國居住證，所填寫的居住地址「福建省南平市建陽區童新路66號」，實際是當地警察局。（圖擷取自YT頻道）

