為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高市議員選戰「新」新人輩出 人生「初」選累計已8位

    前高雄市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基，目前是下屆高市議員選舉表態參選者最老新人。（記者王榮祥攝）

    前高雄市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基，目前是下屆高市議員選舉表態參選者最老新人。（記者王榮祥攝）

    2025/08/19 15:15

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2026高市議員選戰明年此刻將進行號次抽籤。除爭取連任的議員，各選區陸續有新人表態，其中從無參選經驗的「新」新人累計已有8位，將啟動各自踏進政治路上的人生「初」選。

    關注選情的地方人士指出，若廣義解讀選舉新人，就是現任以外的參選者，但其中有回鍋參選的前議員，有的是二度（甚至更多）參選者，也有里長想更上層樓，與這些有過選舉經驗的人相較，「初次」投入選戰者給外界的觀感，通常會比新人更新鮮、更像新人。

    地方人士彙整近期高雄11個選區裡、陸續表態參選的新人中，符合政治路上人生「初」選者累計有8位 ，分別是二選區（路竹等五區）陳琳潔（現任議員陳明澤女兒）、三選區（岡山等六區）蔡秉璁（立委邱志偉團隊執行長）與張騏晟（前海洋局長張漢雄兒子）、四選區（左營楠梓）薛兆基（前市長葉菊蘭辦公室主任）、郭原甫（李雅慧議員團隊前副主任）、八選區陳雅敏（朱信強議員助理/前議長許崑源助理）、十選區（前鎮小港）吳昱鋒（大學講師、智食良果創辦人）、十一選區張耀中（市長陳其邁前助理）。

    8位「新」新人中，至少6人有過輔選經驗，僅兩位幾乎沒親身參與過選舉，明年可望站上第一線。

    地方人士認為，新人多算是好事，代表有人願意投入公共事務領域，不過整個選情變數還很多，目前表態者明年還不一定會是參選者，畢竟選舉需要財力、人力支撐，明年此刻登記後才算數，才知道新人、新新人有多少。

    擔任過陳其邁秘書的張耀中，目前是表態參選新新人中年紀最輕的。（記者王榮祥攝）

    擔任過陳其邁秘書的張耀中，目前是表態參選新新人中年紀最輕的。（記者王榮祥攝）

    前高市議長許崑源服務處主任陳雅敏首次參選議員。（記者王榮祥攝）

    前高市議長許崑源服務處主任陳雅敏首次參選議員。（記者王榮祥攝）

    立委邱志偉團隊執行長蔡秉聰對大岡山地區非常熟悉。（記者王榮祥攝）

    立委邱志偉團隊執行長蔡秉聰對大岡山地區非常熟悉。（記者王榮祥攝）

    投入智慧農業多年的智食良果創辦人吳昱鋒（右一），在高市議員選戰新新人裡的「新」度很高。（吳昱鋒團隊提供）

    投入智慧農業多年的智食良果創辦人吳昱鋒（右一），在高市議員選戰新新人裡的「新」度很高。（吳昱鋒團隊提供）

    陳琳潔是現任議員陳明澤女兒，擁有台、美雙會計師資格。（記者王榮祥攝）

    陳琳潔是現任議員陳明澤女兒，擁有台、美雙會計師資格。（記者王榮祥攝）

    郭原甫曾在議員團隊服務多年，熟稔地方大小事以及議會生態。（翻攝臉書）

    郭原甫曾在議員團隊服務多年，熟稔地方大小事以及議會生態。（翻攝臉書）

    大岡山產業發展協會執行長張騏晟致力推動地方產業發展。（翻攝臉書）

    大岡山產業發展協會執行長張騏晟致力推動地方產業發展。（翻攝臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播