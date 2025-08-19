高市議員選戰「新」新人輩出 人生「初」選累計已8位

前高雄市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基，目前是下屆高市議員選舉表態參選者最老新人。（記者王榮祥攝）

2025/08/19 15:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕2026高市議員選戰明年此刻將進行號次抽籤。除爭取連任的議員，各選區陸續有新人表態，其中從無參選經驗的「新」新人累計已有8位，將啟動各自踏進政治路上的人生「初」選。

關注選情的地方人士指出，若廣義解讀選舉新人，就是現任以外的參選者，但其中有回鍋參選的前議員，有的是二度（甚至更多）參選者，也有里長想更上層樓，與這些有過選舉經驗的人相較，「初次」投入選戰者給外界的觀感，通常會比新人更新鮮、更像新人。

地方人士彙整近期高雄11個選區裡、陸續表態參選的新人中，符合政治路上人生「初」選者累計有8位 ，分別是二選區（路竹等五區）陳琳潔（現任議員陳明澤女兒）、三選區（岡山等六區）蔡秉璁（立委邱志偉團隊執行長）與張騏晟（前海洋局長張漢雄兒子）、四選區（左營楠梓）薛兆基（前市長葉菊蘭辦公室主任）、郭原甫（李雅慧議員團隊前副主任）、八選區陳雅敏（朱信強議員助理/前議長許崑源助理）、十選區（前鎮小港）吳昱鋒（大學講師、智食良果創辦人）、十一選區張耀中（市長陳其邁前助理）。

8位「新」新人中，至少6人有過輔選經驗，僅兩位幾乎沒親身參與過選舉，明年可望站上第一線。

地方人士認為，新人多算是好事，代表有人願意投入公共事務領域，不過整個選情變數還很多，目前表態者明年還不一定會是參選者，畢竟選舉需要財力、人力支撐，明年此刻登記後才算數，才知道新人、新新人有多少。

