為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    校長性侵擁權勢護航！ 罷團控馬文君共犯結構包庇

    「All罷馬」罷團指控立委馬文君與南投縣議長何勝豐交好，而何又與性侵女學生的大鞍國小校長劉育成關係密切，質疑馬、何是共犯結構，縱容包庇犯罪。（圖由「All罷馬」罷提供）

    「All罷馬」罷團指控立委馬文君與南投縣議長何勝豐交好，而何又與性侵女學生的大鞍國小校長劉育成關係密切，質疑馬、何是共犯結構，縱容包庇犯罪。（圖由「All罷馬」罷提供）

    2025/08/19 13:57

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君將在8月23日投票，「All罷馬」罷團今指控，馬文君擔任5屆立委，南投發生多起校園性平案，卻都未曾監督，尤其大鞍國小校長劉育成性侵女學生，並與南投縣議長何勝豐關係密切，而馬又與何交情良好，選舉常獲助選站台，質疑馬、何就是共犯結構，縱容包庇犯罪，呼籲823投下同意罷免，守護南投下一代。

    「All罷馬」罷團說，南投2001年國小棒球教練案，受害學生至少22人，犯罪時間長達18年；2019年旭光高中女學生遭長期性侵，以及2023年爆出來的大鞍國小校長劉育成性侵女學生案，受害學生也達29人。

    罷團指控，馬文君長期擔任南投立委，卻未能監督校園性平案件，也未能對防止性侵進行修法，特別是劉育成在竹山任教，與當地的南投縣議會議長何勝豐關係密切，即便長年在校內性侵女學生，在何的施壓護航下，狼師劉育成還能一路升上校長。

    罷團質疑馬文君5任立委毫無作為，就連登記參選立委，也都有何勝豐到場陪同力挺，痛批馬追求政治利益，比學生的權益還重要，並質問馬，之後的選舉，還會與何勝豐站在一起嗎？

    罷馬領銜人曾郁凱指出，馬、何2人就是共犯結構，導致南投校園性平崩壞，犯罪者不能因與權勢交好，就不用接受制裁，政治權利更不允許拿來包庇犯罪，呼籲823投下同意罷免，終結校園性平犯罪。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播