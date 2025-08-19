校長性侵擁權勢護航！ 罷團控馬文君共犯結構包庇

「All罷馬」罷團指控立委馬文君與南投縣議長何勝豐交好，而何又與性侵女學生的大鞍國小校長劉育成關係密切，質疑馬、何是共犯結構，縱容包庇犯罪。（圖由「All罷馬」罷提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君將在8月23日投票，「All罷馬」罷團今指控，馬文君擔任5屆立委，南投發生多起校園性平案，卻都未曾監督，尤其大鞍國小校長劉育成性侵女學生，並與南投縣議長何勝豐關係密切，而馬又與何交情良好，選舉常獲助選站台，質疑馬、何就是共犯結構，縱容包庇犯罪，呼籲823投下同意罷免，守護南投下一代。

「All罷馬」罷團說，南投2001年國小棒球教練案，受害學生至少22人，犯罪時間長達18年；2019年旭光高中女學生遭長期性侵，以及2023年爆出來的大鞍國小校長劉育成性侵女學生案，受害學生也達29人。

罷團指控，馬文君長期擔任南投立委，卻未能監督校園性平案件，也未能對防止性侵進行修法，特別是劉育成在竹山任教，與當地的南投縣議會議長何勝豐關係密切，即便長年在校內性侵女學生，在何的施壓護航下，狼師劉育成還能一路升上校長。

罷團質疑馬文君5任立委毫無作為，就連登記參選立委，也都有何勝豐到場陪同力挺，痛批馬追求政治利益，比學生的權益還重要，並質問馬，之後的選舉，還會與何勝豐站在一起嗎？

罷馬領銜人曾郁凱指出，馬、何2人就是共犯結構，導致南投校園性平崩壞，犯罪者不能因與權勢交好，就不用接受制裁，政治權利更不允許拿來包庇犯罪，呼籲823投下同意罷免，終結校園性平犯罪。

