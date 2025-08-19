為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    核三公投本週登場 台南逾160萬人具投票權

    目前南市各區公所已將公投公報及投票通知單送達各戶。（記者洪瑞琴攝）

    目前南市各區公所已將公投公報及投票通知單送達各戶。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/19 13:13

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國性公民投票案第21案將於本週末（8月23日），南市這此次公民投票權人人數逾160萬，年滿18歲即取得投票權人資格，推估台南滿18歲「首投族」約21萬人。

    據南市選舉委員會統計，次公民投票權人人數為160萬0962人，全市將開設1547個投開票所。南市選委會表示，目前各區公所已將公投公報及投票通知單送達各戶，民眾也可透過中選會網站「114年全國性公民投票投票所地點」專區，或內政部戶政司全球資訊網「投票所地點查詢」，查詢投開票所地點。

    南市選委會表示，這次公投部分投票所設置地點略有異動，針對異動的投票所，除透過里辦公處廣播系統、社群平台加強宣導外，亦將於原投票所地點提供具體指引，協助前往舊地點的民眾能在最短時間內改前往新投票所。

    南市選委會表示，23日投票時間為上午8時到下午4時止，提醒投票當日請民眾攜帶投票三寶「投票通知單、身分證及印章」踴躍到投票所，投下神聖的一票。依《公民投票法》規定，於投票進行期間，不得於投票場所穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸請他人投票或不投票。投票權人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。

