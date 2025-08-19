這次等到法官都退庭！柯文哲怒嗆檢察官「民進黨不會一直執政」

羈押中的前台北市長柯文哲19日到台北地方法院，步下囚車準備開庭。（記者田裕華攝）

2025/08/19 13:42

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今續審京華城容積率弊案，前北市長柯文哲聲請傳喚前財政局長、秘書長陳志銘作證。庭末，柯文哲提及曾於拘留室獲法警勉勵「不要失去對人世的熱情」，更形容後續庭審宛如「搞笑劇」；待審判長及法官退庭後，法警為其雙手上銬時，柯突然衝對面的三名檢察官怒吼：「民進黨不會一直執政！」

陳志銘曾任台北市政府財政局長、秘書長，2021年9月9日都委會第783次會議作成決議，定案將京華城容積率擴增到840％，陳志銘當時身兼都委會副主委，但第783次會議當天，陳志銘請假未出席。去年11月12日，北檢曾傳喚陳志銘作證。

請繼續往下閱讀...

庭訊中，檢方指出，證人陳志銘在公告公展簽呈上核章時，誤將京華城案認為都市更新案，導致對案情認知錯誤，並影響他對李得全便利貼的意見，陳亦提到，若是私人提出申請案，公務員不宜在額度、項目或回饋上加註意見，但事實上都發局仍可把關，必要時可退件要求京華城公司修正，因此相關偏頗說法不足採信。

庭末，柯文哲準備發言時，審判長江俊彥先詢問是否與證人有關，柯文哲聞言後停頓片刻，隨即緩緩表示：「連累大家了，我看你（陳志銘）還是一直很認真做事。」

隨後，柯文哲提及自己曾在拘留室受到一名法警的勉勵，要他「不要失去對人世的熱情」。說到此處，柯直言，案件拖延至今，卻淪為檢察官與公務員的爭執，「把我關在裡面1年了，還在討論適法性問題。你們檢察官並非專業人員、非實務人員，卻在事情過了2年才認定違法？」

柯文哲也忍不住感慨，「我已經換了第9個室友，意思是現在裡面（看守所）被關這麽久的，應該很少了。」

柯文哲進一步表示，他已慢慢看懂本案，當所有公務員都聲稱並無違法，僅有林欽榮與眾不同，但也基於他在高雄的作為不一，並質疑：「難道所有公務員都是共犯？」甚至到後續庭審，就連他辦演唱會賣紀念品，也要被指控公益侵占，賣紀念品、找邱復生幫做網站也說我公益侵占，簡直堪稱搞笑劇。

待審判長、法官等人退庭後，法警正為柯文哲雙手上銬，準備將他送返拘留室時，只見柯突然衝著對面的三名檢察官怒氣沖沖地嗆聲：「民進黨不會一直執政！」

台北市府前秘書長陳志銘今天以證人身分出庭作證。（記者田裕華攝）

