林右昌爭取新北市長腳步放緩 地方仍看好壓制黃國昌

2025/08/19 13:32

〔記者陳昀／台北報導〕台北市副市長李四川今天鬆口，不排斥投入2026新北市長選戰，外界也關注民進黨佈局。據悉，民進黨前秘書長林右昌對爭取初選態度放緩、暫無積極爭取態勢，惟最新民調顯示，林與有意角逐新北市長的立委蘇巧慧支持度僅差3%，且對民眾黨主席黃國昌更具壓制力，地方仍看好林在新北一役大有可為。

林右昌是首位成功連任的民進黨籍基隆市長，2023年1月出任內政部長，2024年隨賴清德就任總統，轉任民進黨秘書長。雖然林右昌始終沒有鬆口，但外界普遍認為其有志2026新北市長選舉，不過，在726首波大罷免全盤皆墨後，林右昌請辭黨秘書長獲准，至今仍在沈潛。

據側面了解，林右昌對爭取新北市長初選態度放緩，暫無積極爭取態勢，惟最新民調顯示，林右昌與蘇巧慧的支持度僅差約3個百分點，雖然兩人對上國民黨可能人選李四川仍居於落後，但差距已較1年前縮小。

值得注意的是，若在新北市長選舉交手民眾黨主席黃國昌，林右昌的領先幅度比蘇巧慧更高，相較之下對黃國昌更具壓制力。地方人士評估，林右昌在新北市長選戰仍有發展空間，民進黨在這一役不敢過度樂觀，但也不至於悲觀。

