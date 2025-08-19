為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林右昌爭取新北市長腳步放緩 地方仍看好壓制黃國昌

    民進黨前秘書長林右昌被視為民進黨可參戰新北市長選舉的人選之一。（資料照）

    民進黨前秘書長林右昌被視為民進黨可參戰新北市長選舉的人選之一。（資料照）

    2025/08/19 13:32

    〔記者陳昀／台北報導〕台北市副市長李四川今天鬆口，不排斥投入2026新北市長選戰，外界也關注民進黨佈局。據悉，民進黨前秘書長林右昌對爭取初選態度放緩、暫無積極爭取態勢，惟最新民調顯示，林與有意角逐新北市長的立委蘇巧慧支持度僅差3%，且對民眾黨主席黃國昌更具壓制力，地方仍看好林在新北一役大有可為。

    林右昌是首位成功連任的民進黨籍基隆市長，2023年1月出任內政部長，2024年隨賴清德就任總統，轉任民進黨秘書長。雖然林右昌始終沒有鬆口，但外界普遍認為其有志2026新北市長選舉，不過，在726首波大罷免全盤皆墨後，林右昌請辭黨秘書長獲准，至今仍在沈潛。

    據側面了解，林右昌對爭取新北市長初選態度放緩，暫無積極爭取態勢，惟最新民調顯示，林右昌與蘇巧慧的支持度僅差約3個百分點，雖然兩人對上國民黨可能人選李四川仍居於落後，但差距已較1年前縮小。

    值得注意的是，若在新北市長選舉交手民眾黨主席黃國昌，林右昌的領先幅度比蘇巧慧更高，相較之下對黃國昌更具壓制力。地方人士評估，林右昌在新北市長選戰仍有發展空間，民進黨在這一役不敢過度樂觀，但也不至於悲觀。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播