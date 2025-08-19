內閣改組 謝國樑：尊重行政院 盼統籌分配款要給

針對內閣改組，基隆市長謝國樑今天（19日）說，尊重行政院，但希望行政院該給地方政府的統籌分配款要給，不要同時又大幅縮減計畫型補助，來箝制地方財政，這樣等於換湯不換藥。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／新北報導〕針對內閣部分部會首長823後將異動，基隆市長謝國樑今天（19日）說，尊重行政院，但希望行政院該給地方政府的統籌分配款要給，不要同時又大幅縮減計畫型補助，來箝制地方財政，這樣等於換湯不換藥。

謝國樑上午在基隆「2025年雞籠中元祭」記者會媒體聯訪時表示，外界如果對行政院的施政有不同的看法，希望行政院能傾聽，大家都了解，立法院已三讀通過「財政收支劃分法」修正草案，攸關地方財政事項，希望行政院不要用各類法律邊緣的行政手段，箝制地方政府。

謝國樑說，地方政府希望與中央政府好好配合，希望該給地方的統籌分配款能夠給地方，但不要同時大幅下降對地方的計畫型補助，等於換湯不換藥，地方財政根本不會改善。

謝國樑表示，地方財政若未改善，大家又在國會吵成一團，非全民之福，也非台灣之福，希望行政院與地方政府，能夠以公平、合理且合法方式，共同探討地方與中央的財政收支分配方式，不要明明地方的統籌分配款增加，其他補助卻變相大幅縮減，形同未增加，如此民眾會看在眼裡，非常可惜。

