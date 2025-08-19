蔣萬安建議找童子賢組閣 吳思瑤：管好市政不要管到海邊去

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

2025/08/19 13:16

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長蔣萬安昨於臉書發文，指大罷免以來，朝野互信已一再撕裂，總統賴清德若是願意找和碩董事長童子賢組閣，相信這會是台灣社會重新對話的開始。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，蔣市長管好自己的市政就好，不要管到海邊去，自己辦公室主任涉入的人事紛爭，都應當好好去收拾。

726大罷免首波投票失利後，傳出後續內閣將改組訊息，對於蔣萬安建議找童子賢組閣，吳思瑤指出，今年4月，蔣萬安在北檢、北院前，聲援涉造假民意、偽造罷免連署的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，當時蔣也曾拋出倒閣說，馬上就被藍營多數立委打臉，倒閣說的新聞燒了幾天後就不了了之。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤說，而今，蔣萬安又開始對中央的人事布局下指導棋，甚至拋出可以找童子賢接任閣揆。她呼籲，蔣市長管好自己的市政就好，不要管到海邊去，從內閣的倒閣到組閣，都要插上一腳。「蔣萬安市長，不需要這麼的不甘寂寞，作為台北市長，顧好市政才是正辦，這也是正務。」

對於媒體詢問內閣改組傳出2套劇本？吳思瑤表示，她認為都是臆測，自己並未聽聞有所謂的2套劇本。劇本不用很多套，只要辦出唯一一套好的人事改組劇本就好，就是讓國人有感的改組，而且可以各就各位、隨即上路就上手的即戰力。

吳思瑤指出，過去1年多來，內閣團隊都非常辛苦，畢竟面對國際的挑戰，國內立法院的生態，確實陷入了史上非常窒礙難行、困難的一段推動政務的時間。若需補強團隊，需要讓整個人事有新氣象，相信院長會做出、或是整個改組會端出1個最好的呈現給大家，他必然就是1個更好的結果。

吳思瑤強調，應當去思考的，是未來不管誰留任、誰去任、誰來補任，都要能夠是一級的戰力，都要能夠回應民意、回應社會，拿出1個讓國人有感的改組和政策，「我想這才是重中之重！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法