為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    財產申報公布！ 張善政身家破億 金條就破千萬

    監察院今日公布「廉政專刊第273期」，張善政夫婦總申報資產不含土地、建物，光存款、有價證券及珠寶；（金條等）已破億元。（資料照）

    監察院今日公布「廉政專刊第273期」，張善政夫婦總申報資產不含土地、建物，光存款、有價證券及珠寶；（金條等）已破億元。（資料照）

    2025/08/19 13:59

    〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（19）日公布「廉政專刊第273期」，內容包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等3都市長財產申報，其中蔣萬安夫婦總存款破3617萬餘元、名下無不動產；侯友宜夫婦存款近4千萬元；張善政夫婦總申報資產不含土地、建物，光存款、有價證券及珠寶；（金條等）已破億元。

    據申報內容，蔣萬安及妻子石舫亘已將宜蘭羅東合計3筆土地、建物交付信託，無申報現金，存款則申報新台幣3617萬7773元，股票總價額僅新台幣990元，並有5筆保險，及2筆保單質借債務共329萬5238元。

    侯友宜與妻任美鈴申報3筆土地、3筆建物，無申報汽車、現金，存款總金額達新台幣3990萬8374元。另有3筆保險、9筆土地及1筆建物交付信託。

    張善政與妻子張琦雅則申報5筆分別位於花蓮、新北及彰化土地、1筆新北新店建物，存款3358萬3872元，有價證券4249萬3207元，另有珠寶等有價財產1393萬3442元，其中1221萬餘元為黃金條塊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播