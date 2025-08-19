財產申報公布！ 張善政身家破億 金條就破千萬

監察院今日公布「廉政專刊第273期」，張善政夫婦總申報資產不含土地、建物，光存款、有價證券及珠寶；（金條等）已破億元。（資料照）

2025/08/19 13:59

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（19）日公布「廉政專刊第273期」，內容包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等3都市長財產申報，其中蔣萬安夫婦總存款破3617萬餘元、名下無不動產；侯友宜夫婦存款近4千萬元；張善政夫婦總申報資產不含土地、建物，光存款、有價證券及珠寶；（金條等）已破億元。

據申報內容，蔣萬安及妻子石舫亘已將宜蘭羅東合計3筆土地、建物交付信託，無申報現金，存款則申報新台幣3617萬7773元，股票總價額僅新台幣990元，並有5筆保險，及2筆保單質借債務共329萬5238元。

請繼續往下閱讀...

侯友宜與妻任美鈴申報3筆土地、3筆建物，無申報汽車、現金，存款總金額達新台幣3990萬8374元。另有3筆保險、9筆土地及1筆建物交付信託。

張善政與妻子張琦雅則申報5筆分別位於花蓮、新北及彰化土地、1筆新北新店建物，存款3358萬3872元，有價證券4249萬3207元，另有珠寶等有價財產1393萬3442元，其中1221萬餘元為黃金條塊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法