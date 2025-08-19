邱清章證稱親送300萬給柯文哲 檢方：證明工作簿是帳冊 柯律師：柯沒侵占

「博弈教父」陳盈助的左右手邱清章，以證人身份出庭後步出法庭（記者田裕華攝）

2025/08/19 13:40

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案，今傳喚「博弈教父」陳盈助的親信邱清章作證，邱清章證稱於2022年10月24日星期一下午4點半多在台北市長室親手交付300萬元現金給柯文哲；檢方詰問後認為，柯文哲確實收下邱代陳盈助送的300萬元，符合柯文哲隨身碟「工作簿」Excel檔案記載的「陳盈助、300、邱清章」，證明該檔案是柯自行記錄有誰幫助過他、要感謝的對象是誰。

蒞庭檢察官陳思荔在結論時指出，依據邱清章證述，陳盈助確實有以個人名義捐款300萬元給柯文哲，錢是放在袋子內，由邱清章直接帶到台北市長室親自交給柯文哲，柯文哲當時雖在騎飛輪，但還是有向邱清章說謝謝，之後邱清章就離開了，可證柯文哲確實有收下這筆錢。

請繼續往下閱讀...

陳思荔指出，從邱的證述情節比對工作簿帳冊記載「陳盈助、300、邱清章」，可以認定柯文哲工作簿帳冊的內容為真實，雖然陳盈助從頭到尾都沒有出面，但是柯文哲知道背後出錢的是陳盈助，要感謝的人是陳盈助，幫忙送錢的邱清章記載在「經理人」欄位。

唯一不符事實的是日期，邱清章送錢日期是2022年10月24日，但是工作簿帳冊上記載的是10月1日，檢方對此認為「工作簿」上的14筆帳，前10筆的日期都記載為10月1日，可推知柯文哲是將某一時段收的錢都記錄為10月1日，也可能是柯文哲的記帳習慣。

檢方強調，邱的證詞可證明工作簿帳冊上記載的姓名、數字、公司、經理人等內容為真實且有邏輯，也就是柯文哲自行記錄有誰幫助過他，要感謝的對象是誰。

柯文哲的律師蕭奕弘則認為，從邱的證詞比對周芳如的偵查時證述，說明300萬元是辦公室裝潢費，柯取得款項後隨即交給競辦主任周芳如，實際用於辦公室裝修；邱清章和柯文哲的對話中沒提到陳盈助，周芳如說她不認識陳盈助，也不知邱和陳的關係，柯文哲不會知道300萬元的來源是陳盈助。

蕭奕弘說，陳盈助請邱清章轉交的捐款模式，類似基隆市長謝國樑透過基隆副市長邱佩琳轉交母親陳曼麗的捐款方式，目的都是要讓柯文哲自行運用款項，柯並未侵占民眾黨的錢。

