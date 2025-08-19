桃三選區罷免魯明哲團隊完成共計27箱連署書與志工個資水銷

桃三選區罷免魯明哲團隊完成共計27箱連署書與志工個資水銷作業。（桃三罷團提供）

2025/08/19 13:09

〔記者李容萍／桃園報導〕第一波大罷免投票結果7月26日出爐，桃園市第三選區「中壢．破蛋除魯」罷免國民黨立委魯明哲的團隊，在8月3日結束謝票行程，領銜人羅怡雯今（19）日受訪表示，團隊已於13日完成共計27箱連署書與志工個資的水銷作業（以水銷毀），包括連署影本24箱、補件2箱及1箱志工保密切結書。

羅怡雯在罷團PO出公告提及，這一箱又一箱的連署書，是這一年來大家對台灣的愛。一張張在攪拌中消融，一切看似回到了原點。「民主的傷口仍在流血，我們依然陪著疼痛。即便如此，那些慢慢結痂的力量，仍然帶領著我們，繼續向前。台灣，我們還在，直到與妳一同迎接天光。 」

