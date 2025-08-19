葉霸＋鷹爸合體！喊話新竹鄉親：為台灣站出來是公民責任

為了替新竹縣「撕除惡銘」罷免團體發聲，呼籲更多新竹鄉親關心並參與823罷免投票，民進黨新竹縣黨部與罷團今天請來葉霸和鷹爸力挺竹二。（記者廖雪茹攝）

2025/08/19 13:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕葉霸和鷹爸首度合體力挺竹二！為了替新竹縣「撕除惡銘」罷免團體發聲，呼籲更多新竹鄉親關心並參與823罷免投票，民進黨新竹縣黨部與罷團今天請來葉霸和鷹爸共同召開記者會，暢談支持罷免不適任立委的心路歷程，兩人當場打電話催票、站上宣傳機車齊呼口號 「新竹要光明，罷免林思銘」，希望把握最後關鍵的衝刺階段，力挺竹二到底！

罷團「撕除惡銘」代表Annie表示，林思銘委員擔任國民黨立法院黨團書記長期間，為許多荒謬總預算提案背書，但自連署以來他卸下書記長一職，和其他明星罷區曝光低，使竹二較少被觀注；因此特別請來葉霸和鷹爸，除了提振志工士氣外，更希望讓更多新竹鄉親知道竹二，了解罷免理由，進而認同並出門投同意罷免票。

請繼續往下閱讀...

退役空軍飛官綽號「台灣鷹爸」的徐柏岳表示，林思銘委員在路邊豎立海報「民主不能只有一種聲音，我們不是雜質」，但是他要告訴大家：民主不能有出賣國家的行為。726罷免失敗，輸在很多人選擇1萬元，但他要說：普發1萬已是事實，票投同意罷免是我們的義務，因為林思銘支持中配「六改四」等法案，傷害人民利益。

鷹爸說，他覺得新竹年輕知識份子犯了一個錯，責任跟幸福有關：政治是你的責任，教養兒女也是你的責任，公民為了台灣站出來也是你的責任，負責任才能享有未來的幸福！「民主沒有任何放棄和妥協的空間」，竹二加油！

被譽為「花蓮師界傳奇」的師鐸獎退休教師「葉霸」葉春蓮表示，她用盡全身的努力，目標只有一個：台灣平安，同意罷免。國家平安，人民才能安居樂業。726花蓮罷免期間，各地罷團志工都到花蓮默默的支持，凝聚氣勢令人感動，沒想到投票結果卻失敗，難過、痛苦在所難免，眼淚掉不完，但「我們有沒有被打倒？不可能」。雖然前方阻礙重重，但罷團志工仍不放棄，繼續地走，現在他們要全力挺竹二。

葉霸和鷹爸兩人當場打電話催票、站上宣傳機車齊呼口號，台灣客家聯盟、台灣客社理事長陳彩仁及民進黨新竹縣黨公職也出席，會中共同宣布號召志工機車隊，全力衝刺。

被譽為「花蓮師界傳奇」的師鐸獎退休教師「葉霸」葉春蓮（左）表示，她用盡全身的努力，目標只有一個：台灣平安，同意罷免。（記者廖雪茹攝）

葉霸（左）和鷹爸（右）站上竹二罷團宣傳機車齊呼口號 「新竹要光明，罷免林思銘」。（記者廖雪茹攝）

民進黨新竹縣黨部與罷團今天請來葉霸和鷹爸共同召開記者會，宣布號召志工機車隊，全力衝刺。（記者廖雪茹攝）

為了替新竹縣「撕除惡銘」罷免團體發聲，呼籲更多新竹鄉親關心並參與823罷免投票，民進黨新竹縣黨部與罷團今天請來葉霸和鷹爸力挺竹二。（記者廖雪茹攝）

葉霸和鷹爸打電話催票，希望把握823罷免投票最後關鍵的衝刺階段。（記者廖雪茹攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法