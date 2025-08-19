為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台北罷團連署書全數水銷 志工切結書預計8/23後銷毀

    台北市罷免行動7/26投票後落幕，團隊均以8月初將連署書個資銷毀；部分團隊志工切結書則等8/23後銷毀。（資料照）

    台北市罷免行動7/26投票後落幕，團隊均以8月初將連署書個資銷毀；部分團隊志工切結書則等8/23後銷毀。（資料照）

    2025/08/19 12:47

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市五個罷免國民黨立委行動隨726投票落幕，罷團也分別於八月初將含有個資的連署書、切結書等相關資料銷毀；部分團隊則表示，將於8月23日將志工切結書銷毀。

    罷免王鴻薇團隊「山除薇害」8月8日宣布，在律師的見證之下，將代表民眾這段時間以來的支持與信任、滿滿56箱連署文件，在律師陪同之下完成水銷。團隊說，至於志工的切結書，也將會於8月23日之後正式銷毀，「這一戰暫時劃下了句點，但我們永遠會為下一個篇章繼續努力」。

    罷免徐巧芯團隊「剷除黑芯」表示，8月13日已經將所有提議書、連署書、聯繫同意書等個資完成水銷；團隊也強調，此罷免案已經結束，「剷除黑芯」將正式解散，未來不會再以此名義發起任何官方活動，但守護台灣民主的行動不會停，歡迎持續透過不同形式推動公民政治參與。

    罷免李彥秀團隊「港湖除銹」表示，8月4日已經完成罷免連署書等相關個資水銷作業；針對保密協議，志工可以自由選擇取回正本或讓團隊銷毀，預計8月23日後團隊將統一銷毀。

    罷免羅智強團隊「大安強強滾」8月8日將重達457公斤的一階未送件連署書、二階個人同意聲明書、志工保密切結書以及其他相關資料水銷。

    罷免賴士葆團隊「文山退葆」表示，7月26日投票過後下一週，團隊就將連署書、切結書等具有個資的文件，拿至深坑焚化爐焚燒掉。

