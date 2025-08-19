為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    34黨工認罪幽靈連署聽命黨中央 卓冠廷轟朱立倫「全國最大Cheater」

    民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

    民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

    2025/08/19 12:59

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨為反制公民團體發起的大罷免，今年2月發起「以罷制罷」，卻偽造抄襲黨員名冊，台中市黨部34名黨工昨在地院審理時皆當庭認罪；對此，民進黨發言人卓冠廷痛斥，國民黨主席朱立倫現在成了全國最大Cheater，甚至是還辦作弊講座的Cheater校長，請朱立倫別裝死、趕快出來道歉。

    台中地院昨天開庭審理罷免民進黨台中市立委蔡其昌與何欣純的偽造文書案，包括國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34人皆當庭認罪；伍、陳的辯護人更說，兩人就像象棋的車、馬、兵、卒，是聽命中央黨部和輿論的壓力才會自作聰明犯案，希望法官輕判。

    卓冠廷指出，國民黨工認罪「受黨中央壓力」造假，市黨部還開課教偽造，有夠可笑，國民黨在全國推動造假連署，截至7月底累計起訴100人，涉案總人數超過200多人。

    卓冠廷提到，台中地院昨天開庭，34位出庭黨工全數認罪，聲稱自己「受到黨中央和輿論壓力」，朱立倫現在成了全國最大Cheater，甚至是Cheater校長，作弊作到台中市黨部還舉辦一場作弊講座，教大家怎麼做假偽造連署，真的荒謬至極。

    卓冠廷強調，國民黨工已經當庭承認黨中央施壓，國民黨還只說一句「尊重司法」，要是真的有在尊重國家法律，請朱立倫別再裝死了，趕快出來道歉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播