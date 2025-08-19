談《鬼滅之刃》親情羈絆！ 童子賢提「粉底液女權」盼同黨同志勿情勒

和碩董事長童子賢出席台灣民眾黨台北市黨部舉辦「從核說起：823核三延役公投特展」。（記者王藝菘攝）

2025/08/19 12:56

〔記者林哲遠／台北報導〕和碩董事長童子賢今日出席民眾黨舉辦的「從核說起」特展，他在受訪時提及《鬼滅之刃》漫畫中的主角兄妹炭治郎、禰豆子之間的親情羈絆，感慨民進黨內日前因台中市長盧秀燕粉底液而延燒的女性平權議題，盼政壇內同志應理性面對問題，而非互相情勒。

媒體詢問，童子賢日前提到《鬼滅之刃》，是否認為政壇有情勒的狀況，會認為誰能夠擔任主角「炭治郎」嗎？他回應，726之後看到很多人互相情勒，有些同黨同志為了女性平權問題，提台中市長盧秀燕的防曬液（事實上是粉底液）等討論，有人認為政壇不應該批評女性的容貌、化妝品，造成網內互打吃到飽。

請繼續往下閱讀...

童子賢感慨地說，從小團體、政黨到國家社會，在遇到壓力的時候，看能不能理性一點面對問題、分析問題、處理問題，而不是互相情勒。

童進一步比喻，《鬼滅》中主角的妹妹「禰豆子」被外面的力量被控制、變成鬼，但她不願去吸血吃人，保持人性，可以把她看做遇到外力壓迫，應該要維持初心，靈不要就走調了。相對的她的親人哥哥炭治郎也不放棄，其親情中有憐憫、慈悲也有信任。

「炭治郎和『蜘蛛鬼』喊話：你的羈絆是虛偽的，因為你用強迫的法術、恐懼及情勒去控制家人，這本身的羈絆是假的。」童子賢表示，政壇同志跟同志之間有堅定信仰，無論是向左、向右，顏色或綠或白，遇到困難時應反省自己當初所主張的東西有沒有變。

童子賢說，當然道不同不相為謀，意見不一可以分開來，但他比較喜歡君子交情斷了，但不出惡聲，不必互相叫罵。台灣是一個民主社會、熱熱鬧鬧，有很多聲音，可以容許南方四賤客的聲音，應也容許自己有鬼滅講求信任的情誼。

另，針對名嘴李正皓預言核三延役公投同意票一定不會過門檻25%，投票率最多就是5%一事，童子賢表示，李之前不是國民黨的發言人嗎？李正皓的觀點自己沒有研究，但還是呼籲8月23日大家出來投票支持核三延役，台灣需要電、好品質的電與價格合理的電，至於很多猜測投票率，那個數字自己沒有研究。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法