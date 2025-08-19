新北議員戴瑋珊南投早市拜票 呼籲823罷免守護健保

新北市議員戴瑋珊，19日偕「去游除垢」罷團志工，到南投早市拜票，希望民眾823投下罷免同意票。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/19 12:59

〔記者張協昇／南投報導〕823罷免投票進入最後衝刺，新北市議員戴瑋珊今（19日）天上午與「去游除垢」罷團志工一同走入南投早市，向攤商與民眾拜票，並進行街頭宣講。戴瑋珊表示，中配6改4會造成未來健保的空洞跟黑洞，這次的罷免其實是守護南投人的健康。

擔任民進黨發言人的戴瑋珊指出，這次罷免行動是要下架毀憲亂政立委，但其實最重要的還是守護南投人的健康，因為中配入籍6年改4年，會讓中配更多的家人能來台就醫、來使用我們的健保資源，造成未來健保的空洞跟黑洞，我們看到連游顥自己都要到雲林就醫，就知道南投的醫療資源是多麼的匱乏，所以希望大家在823投下同意罷免票，守護自己的醫療資源、守護自己的健康。

請繼續往下閱讀...

戴瑋珊也說，這次罷免行動，連許多海外的朋友都會飛回來投下罷免票，大家只要堅持到最後一刻，一定會成功!

「去游除垢」罷團領銜人林敬桐則表示，罷免進入決戰時刻，籲請大家發揮關鍵力量，一人幫忙拉三票，號召親友一起出來投票，讓我們展現人民的意志，合力拯救南投。

新北市議員戴瑋珊（左），19日到南投市協助「去游除垢」罷團志工，宣講罷免游顥。（「去游除垢」罷團提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法