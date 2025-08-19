為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    公投23日登場 南化關山路斷未通須提早改道

    玉井警分局長蘇保安勘察南化關山里活動中心的投開票所場所。（玉井警分局提供）

    玉井警分局長蘇保安勘察南化關山里活動中心的投開票所場所。（玉井警分局提供）

    2025/08/19 13:02

    〔記者劉婉君／台南報導〕全國性公民投票將於23日舉行，台南市南化區關山里對外連絡道路南179線3.9公里處，因豪雨塌陷，道路中斷，必須改道嘉義大埔方向嘉149線才能進入，從南化市區前往關山，約需1.5個小時，南化區公所與玉井警分局正評估選務人員與選票於前1天先進入關山，也將加強沿路改道宣導及標示，也提醒選民提早出門。

    南化區長徐全立表示，從南化市區到關山里約37公里，平時大概需要50分鐘車程，因南179線3.7公里道路中斷，需從楠西、嘉義大埔改道，路程約61公里，需要增加2/3的時間，約1.5小時才能抵達。

    徐全立指出，關山里設籍1100人，目前除了考量選務人員和選票在前1天就先進入關山之外，也會透過臉書、媒體加強宣導改道路線，沿路也會設告示牌提早告知。

    玉井警分局轄內有35處投開票所，分局長蘇保安今（19）日也前往關山里活動中心勘查，逐一檢視護票路線、存放地點、場地動線、周邊環境、消防器材、照明設備及監視器等，以確保投開票所安全無虞。

    蘇保安表示，自明日領取選票起，相關點算票及護票工作，分局24小時均編排警力執勤，投票當日員警也將配合各項選務工作，共同維護投票順遂。

    他也提醒民眾，遵守公民投票法規定，不得於距離投開票所30公尺範圍內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，共同維護公平、公正的投票環境。

    連接台南南化關山的南179線3.9公里因豪雨道路中斷，目前仍在搶修中。（南化區公所提供）

    連接台南南化關山的南179線3.9公里因豪雨道路中斷，目前仍在搶修中。（南化區公所提供）

    玉井警分局長蘇保安勘察南化關山里活動中心的投開票所場所。（玉井警分局提供）

    玉井警分局長蘇保安勘察南化關山里活動中心的投開票所場所。（玉井警分局提供）

