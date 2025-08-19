重申舊金山和約意涵 外交部嗆：中共說一千次謊也不會成真

外交部發言人蕭光偉今日表示，中國共產黨的謊言說了一千次，也不會變成真的，並重申「舊金山和約」從未將台灣交給中華人民共和國。（資料照）

2025/08/19 12:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國外長王毅宣稱「開羅宣言」等國際文件要求日本將台灣歸還中國，外交部長林佳龍16日強調，二戰後具國際法效力的「舊金山和約」已取代前述政治聲明，並未將台灣交予中華人民共和國，引起中方反彈。對此，外交部發言人蕭光偉今（19）日表示，中國共產黨的謊言說了一千次，也不會變成真的。

蕭光偉今日於外交部例行記者會重申，「舊金山和約」從未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣。蕭並反嗆，中國共產黨的謊言說了一千次，也不會變成真的，當前印太地區地緣政治面臨嚴峻挑戰，中國近年屢屢挑戰以規則為基礎的國際秩序，且嚴重破壞民主、自由、人權、法治，甚至是公平貿易。

蕭光偉指出，中國的作為也讓國際社會有所警覺，有愈來愈多國家以軍艦通過台海等實際行動，強調台灣海峽是國際水域，展現對印太地區安全穩定的重視。

蕭光偉表示，面對中國長期在國際社會對台灣的施壓，包括制定「反分裂國家法」、「懲獨22條」等法律戰的工具，以及不當扭曲聯大第2758號決議，中方的主張明顯與事實及民主價值互相違背，也有多國議會及行政部門挺身而出，明確反對中國的錯誤詮釋。

對於林佳龍16日的發言，蕭光偉重申，台灣屬於中華民國無庸置疑，二戰結束之後具國際法效力的「舊金山和約」， 取代了「開羅宣言」、「波茨坦公告」等政治聲明，「舊金山和約」從未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣。

他說，台灣自1980年代中期起，由下而上推動政治自由化、民主化，並在1996年完成首次總統直選，中華民國政府的中央行政立法代表都是由台灣人民選出，從此成為有效統治並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立了中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀，此後中華民國台灣歷經3次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主制度以及主體意識，也反映台灣人民對於追求自由、民主的堅定信念與意志。

蕭光偉強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，呼籲北京當局應理性務實地體認到，只有透過和代表台灣人民的政府進行相互尊重以及平等的對話，才有可能改善兩岸關係，同時我國也會和民主夥伴團結一致，共同撐起民主保護傘，共同面對威權主義的挑戰，守護共享的價值與以規則為基礎的國際秩序。

