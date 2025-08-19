台灣關稅疊加？ 卓榮泰：簽協議後將爭取合理稅率、不疊加

民眾黨立委陳昭姿在立法院院會質詢行政院長卓榮泰。（記者林欣漢翻攝）

2025/08/19 12:28

〔記者林欣漢／台北報導〕美國對台灣課徵「20％+N」關稅，談判持續進行中，民眾黨立委陳昭姿今天質詢行政院長卓榮泰，質疑美國對日本課徵15％關稅，且不疊加，反觀對台課徵20％關稅，有疊加；對此，卓榮泰說明，因為他們簽了協議，台灣跟美國還沒有談到協議的內容跟定案，簽訂之後正如行政院副院長鄭麗君說的，爭取降到合理稅率，爭取不疊加。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢。

陳昭姿指出，美國對台課徵「20％+N」關稅，以工具機為例，原本關稅4％，疊加上去變成24％，跟日本就相差9％，她詢問政府是否有整理銷美產品的稅率，及和日本的差距資料？對此，卓榮泰表示，我們銷美各項農工產品，都有詳細數字，跟其他國家主要產品，也會做出比較。

陳昭姿詢問，政府於11日記者會說會爭取稅率不疊加，這幾天有沒有進度？對此，卓榮泰說，歐盟、日本可以爭取到不疊加，是因為他們簽了協議，爭取不疊加，台灣跟美國協議內容尚未定案，簽訂之後將正如鄭麗君說的，會爭取降到合理稅率，爭取不疊加。

陳昭姿追問，行政院秘書長龔明鑫在11日記者會，以工具機產業為例說明個別產業的影響，並指台灣跟主要競爭國的關稅差距9％，所以中高階工具機可能會被日本以及德國取代，「行政院配合民進黨大罷免，搞了1年多，現在終於講實話會被取代了，為什麼這個資訊過去幾個月，政院都不願意好好跟國人、國會報告，一直到黑箱怒火炎上，加上726大罷免大失敗後，才要公開？」

對此，卓榮泰表示，過去幾個月日本關稅多少、台灣關稅多少，「我不知道，談判代表也不知道，我們怎麼跟委員講，我們跟日本差多少，難道委員過去就知道日本是15％、台灣是20％？」歐盟、日本跟美國談好也是之後的事情，講「民進黨支持大罷免」這個前提不存在，也沒人知道談判出來最後結果是如何。

