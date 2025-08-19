立院協商決定 25日邀政院報告台美關稅談判進程及衝擊評估

立院朝野協商決定，8月25日（星期一）加開院會，邀請行政院長率相關部會首長提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備質詢。（記者廖振輝攝）

2025/08/19 12:08

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜稍早宣佈院會休息協商，會後朝野各黨團同意8月25日（星期一）加開院會，邀請行政院長率同副院長、相關部會首長及談判代表列席答詢，提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備質詢。

25日上午加開之院會與8月22日（星期五）、8月26日（星期二）合併為一次會。質詢人數由國民黨黨團推派10人、民進黨黨團推派10人、台灣民眾黨黨團推派2人進行，每位委員詢答時間15分鐘。

26日院會上午邀請行政院院長、主計長、財政相關部會首長列席報告114年度中央政府總預算追加預算案編製經過並備質詢，質詢人數由國民黨黨團推派5人、民進黨黨團推派5人、台灣民眾黨黨團推派1人進行。

協商結論也決定，行政院如於21日以前將「丹娜絲颱風及二八豪雨災後復原重建特別預算案」送至立法院，各黨團同意將其增列納入22日院會報告項，並於26日下午邀請行政院院長、主計長、財政部部長、行政院公共工程委員會主任委員及相關部會首長列席報告「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備質詢，質詢人數由國民黨黨團推派5人、民進黨黨團推派5人、台灣民眾黨黨團推派1人進行。

立院朝野黨團19日協商決定，25日加開院會，邀政院報告台美關稅談判進程及衝擊評估並備詢。（國民黨團提供）

