為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    貪污判5年半！嘉市議員戴寧今向中檢報到 發監台中女子監獄執行

    四連霸的無黨籍嘉義市議員戴寧，今天向中檢報到，發監於台中女子監獄執行。（資料照）

    四連霸的無黨籍嘉義市議員戴寧，今天向中檢報到，發監於台中女子監獄執行。（資料照）

    2025/08/19 12:08

    〔記者張瑞楨／台中報導〕四連霸的無黨籍嘉義市議員戴寧，用親友當人頭詐領助理費長達11年，共詐得431萬餘元，最高法院依貪污治罪條例判刑5年6月確定，嘉義地檢署通知戴寧今天（19日）到案發監執行，但戴寧把自己戶籍遷至台中市，並向嘉檢申請移至台中女子監獄執行，她今天上午10時向中檢報到後，發監至台中女子監獄執行。

    嘉義地檢署指出，這是由嘉義地檢署「囑託」中檢代為發監，共同落實司法正義，嘉義地檢署於本月12日，接獲最高法院刑事判決傳真，確認嘉義市議員戴寧所犯詐領助理費案件，判處有期徒刑5年6月確定，隨即啟動防逃程序，以確保刑事執行，執行檢察官立即指揮司法警察，將發監執行的傳票，於同日（12日）下午4時許，送達受刑人戴寧親簽收受，定於今天（19日）上午10時整，至嘉義地檢署到案執行。

    嘉義地檢署指出，至於戴寧於本月15日，遷籍至無實際工作或居住事實的台中市親友住處，以便利台中市親友探監為由，向嘉義地檢署申請發監至台中地區之監獄（台中女監），經執行主任檢察官審核刑事訴訟法及監獄行刑法等規定，認為「於法不合，不予准許」，但嘉檢仍將她的意願，傳達中檢知悉。

    嘉義地檢署強調，戴寧於今天上午10時許，轉赴台中地檢署報到，嘉義地檢署執行檢察官協助核發指揮書，將受刑人戴寧發往法務部矯正署台中女子監獄執行，嘉義地檢署檢察長蔡宗熙強調，司法機關對於刑事確定判決，必定落實執行，共同完成司法正義實現。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播