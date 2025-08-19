貪污判5年半！嘉市議員戴寧今向中檢報到 發監台中女子監獄執行

四連霸的無黨籍嘉義市議員戴寧，今天向中檢報到，發監於台中女子監獄執行。（資料照）

〔記者張瑞楨／台中報導〕四連霸的無黨籍嘉義市議員戴寧，用親友當人頭詐領助理費長達11年，共詐得431萬餘元，最高法院依貪污治罪條例判刑5年6月確定，嘉義地檢署通知戴寧今天（19日）到案發監執行，但戴寧把自己戶籍遷至台中市，並向嘉檢申請移至台中女子監獄執行，她今天上午10時向中檢報到後，發監至台中女子監獄執行。

嘉義地檢署指出，這是由嘉義地檢署「囑託」中檢代為發監，共同落實司法正義，嘉義地檢署於本月12日，接獲最高法院刑事判決傳真，確認嘉義市議員戴寧所犯詐領助理費案件，判處有期徒刑5年6月確定，隨即啟動防逃程序，以確保刑事執行，執行檢察官立即指揮司法警察，將發監執行的傳票，於同日（12日）下午4時許，送達受刑人戴寧親簽收受，定於今天（19日）上午10時整，至嘉義地檢署到案執行。

嘉義地檢署指出，至於戴寧於本月15日，遷籍至無實際工作或居住事實的台中市親友住處，以便利台中市親友探監為由，向嘉義地檢署申請發監至台中地區之監獄（台中女監），經執行主任檢察官審核刑事訴訟法及監獄行刑法等規定，認為「於法不合，不予准許」，但嘉檢仍將她的意願，傳達中檢知悉。

嘉義地檢署強調，戴寧於今天上午10時許，轉赴台中地檢署報到，嘉義地檢署執行檢察官協助核發指揮書，將受刑人戴寧發往法務部矯正署台中女子監獄執行，嘉義地檢署檢察長蔡宗熙強調，司法機關對於刑事確定判決，必定落實執行，共同完成司法正義實現。

