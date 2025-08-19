為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    核三重啟公投週六登場 林智群：黃國昌花全民11億就是要問廢話？

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/08/19 13:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕核三重啟公投本週六登場，中選會今天公告全國性公民投票投票權人人數為2000萬2091人，依「公投法」規定，只要有效同意票數多於不同意，且同意票達25%以上、500萬523人，該公投即為通過，但若未達到前述兩條件，2年內不得就同一事項再提公投。對此律師林智群表示，如果是主管機關確認沒安全問題，那就給主管機關決定就好了，公投個屁？黃國昌、民眾黨花全民11億元，就是要問這種廢話？

    8月23日投票的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲、未受監護宣告且在中華民國繼續居住6個月以上的國民有公投投票權。

    林智群在臉書PO文表示，核三重啟公投題目：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」關鍵字：經主管機關同意確認無安全疑慮。如果是主管機關確認沒安全問題，那就給主管機關決定就好了，公投個屁？黃國昌民眾黨花全民11億元，就是要問這種廢話？

