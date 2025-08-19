為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌批政院預算執行不力 卓揆回擊：邏輯和推論都有問題

    民眾黨立委黃國昌今在立法院院會質詢行政院長卓榮泰。（記者謝君臨翻攝）

    民眾黨立委黃國昌今在立法院院會質詢行政院長卓榮泰。（記者謝君臨翻攝）

    2025/08/19 11:49

    〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨立委黃國昌今於立法院院會質詢時，批評行政院長卓榮泰手拿史上最高預算卻哭窮，違法苛扣地方補助款636億元，且去年有672億元未執行預算，代表執行不力。黃更引用和碩董事長童子賢所言：「不會持家就辭職。」對此，卓榮泰回擊強調，黃委員的邏輯和推論都有問題，沒有執行完的不代表未來無法執行，可以把未執行金額向委員分析報告。他更酸，很少有國會預算刪過頭的。

    立法院院會今邀請卓榮泰率部會首長就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案報告並備質詢。

    黃國昌質詢時，卓榮泰先微笑獻上祝福：「黃委員好，祝您天天快樂！」但黃並未回應，疾言厲色批評卓手拿史上最高總預算卻哭窮，至今繳不出像樣的執政成績單，還違法苛扣地方補助款636億元。

    卓榮泰回應，立法院要行政院自行調整（被刪減的預算）並非不可，但一定要和行政院協商。

    黃國昌續指出，統刪不是今年總預算才開始，每年都有，去年總預算統刪299億元，給了行政院2兆8518億元，未執行金額672億元，統刪和未執行金額加起來多少錢？

    卓榮泰說，971億元，並稱黃這樣算邏輯有問題，未執行不代表之後連執行的機會都沒有，「我們可以把未執行金額一一分析向委員報告。」

    黃國昌批評，任何民主國家都是依照國會通過的預算去執政，有哪一個國家對此指手畫腳，還自己違法挪用要給地方的一般性補助款？

    卓榮泰則回酸：「也很少有國會預算刪過頭啊。」

