為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    第二波罷免綁核三重啟公投 7藍委罷免門檻一次看

    第二波國民黨立委罷免案將在本週六舉行投開票。（資料照）

    第二波國民黨立委罷免案將在本週六舉行投開票。（資料照）

    2025/08/19 11:43

    〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免案全盤皆墨，第二波國民黨立委罷免案將在本週六與核三重啟公投同日投票，中選會今天公告罷免案投票人數及罷免門檻，7位立委罷免案投票人總數為169萬4562人。在罷免門檻部分，以立法院副院長江啟臣為例，若有效同意票多於不同意票，且同意票數高於選區投票人數的25%、5萬2213人，即罷免成功。

    根據「公職選罷法」第90條第1、2項規定，罷免案投票結果，有效同意票數若多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過；反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。

    中選會表示，25%僅為參考數據並非罷免門檻，法定罷免門檻仍是「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上」，即為通過。

    ●新北市

    新北11羅明才立委罷免案，投票人數299652人，25%是74913人。

    ●台中市

    中2顏寬恒立委罷免案，投票人數307742人，25%是76936人。

    中3楊瓊瓔立委罷免案，投票人數260599人，25%是65150人。

    中8江啟臣立委罷免案，投票人數208849人，25%是52213人。

    ●新竹縣

    竹縣2林思銘立委罷免案，投票人數238499人，25%是59625人。

    ●南投縣

    投1馬文君立委罷免案，投票人數184153人，25%是46039人。

    投2游顥立委罷免案，投票人數195068人，25%是48767人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播