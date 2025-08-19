第二波罷免綁核三重啟公投 7藍委罷免門檻一次看
第二波國民黨立委罷免案將在本週六舉行投開票。（資料照）
〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免案全盤皆墨，第二波國民黨立委罷免案將在本週六與核三重啟公投同日投票，中選會今天公告罷免案投票人數及罷免門檻，7位立委罷免案投票人總數為169萬4562人。在罷免門檻部分，以立法院副院長江啟臣為例，若有效同意票多於不同意票，且同意票數高於選區投票人數的25%、5萬2213人，即罷免成功。
根據「公職選罷法」第90條第1、2項規定，罷免案投票結果，有效同意票數若多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過；反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。
中選會表示，25%僅為參考數據並非罷免門檻，法定罷免門檻仍是「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上」，即為通過。
●新北市
新北11羅明才立委罷免案，投票人數299652人，25%是74913人。
●台中市
中2顏寬恒立委罷免案，投票人數307742人，25%是76936人。
中3楊瓊瓔立委罷免案，投票人數260599人，25%是65150人。
中8江啟臣立委罷免案，投票人數208849人，25%是52213人。
●新竹縣
竹縣2林思銘立委罷免案，投票人數238499人，25%是59625人。
●南投縣
投1馬文君立委罷免案，投票人數184153人，25%是46039人。
投2游顥立委罷免案，投票人數195068人，25%是48767人。
