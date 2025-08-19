下屆台中市長前哨戰？ 何欣純、江啟臣車掃拚場

立委何欣純在市議員謝志中等陪同下，在豐原區車隊掃街，宣傳同意罷免。（記者歐素美攝）

2025/08/19 12:46

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長選戰提前開打？民進黨有意參選台中市長的立委何欣純今天在市議員謝志忠及中八罷團領銜人廖芝晏等陪同下，從豐原區出發，展開第2天的民主大車掃活動，宣傳同意罷免；國民黨立法院副院長江啟臣是下屆台中市長熱門人選，中八則是其選區，江今天則在議員吳振嘉陪同下，在東勢區進行車隊掃街，宣傳823不同意罷免。

民進黨立委何欣純率民進黨黨公職，展開「台中環形山海屯民主大車掃」活動，昨天從東勢區東聖宮出發，一連5天到罷免國民黨立委的第二、三、八選區車隊掃街拜票，呼籲民眾823出來投下同意罷免票。

民主大車掃第2天，何欣純在市議員謝志忠及中八罷團領銜人廖芝晏陪同下，今天上午從豐原出發繞到后里區，等於從台中市第八選區到第三選區，呼籲大家投下罷免同意票，以罷免立委江啟臣及楊瓊瓔。

江啟臣是第八選區立委，面臨823罷免投票，今天在台中市議員吳振嘉陪同下，回防東勢區，車隊掃街。江啟臣向山城的鄉親懇託，8月23日一定要出門投下「不同意罷免」，讓他繼續為大家服務、守護豐原山城的發展與建設，繼續迎向幸福城。

立法院副院長江啟臣在市議員吳振嘉陪同下，東勢車隊掃街，宣傳不同意罷免。（江啟臣提供）

