邱清章親交柯文哲300萬元 曝陳盈助對台大醫院有感情 柯又曾是醫師

「博奕教父」陳盈助的左右手邱清章，以證人身分出庭後步出法庭。（記者田裕華攝）

2025/08/19 13:04

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城等弊案，今傳喚「博奕教父」陳盈助的親信邱清章作證，邱清章於2022年10月受陳盈助之託至市長室親手交付300萬元現金給正在踩飛輪的柯文哲，邱清章證稱，他是和柯競辦主任周芳如約在2022年10月24日下午4點半，在台北市政府一樓外見面，被帶上市長室會見柯文哲交付300萬元現金，「印象中柯文哲有從飛輪上下來說謝謝，記不太清楚了」。

邱清章補充，當初想到陳盈助對台大醫院有特殊情感，柯文哲曾是台大醫師，因此就答應周芳如會向陳盈助講講看，返回嘉義後向陳盈助說到柯文哲有裝修辦公室的需求，陳同意並拿300萬元現金給他。

柯文哲妻子陳佩琪，上週在法庭內咆哮，差點被法官命令拘束、禁止旁聽，今天她未至法院旁聽。而審判長今詰問完邱清章後，只詢問檢方與柯的律師發表對邱證詞的意見，未點名柯文哲讓他發言，也是歷次詰問證人以來首見。

邱清章是由檢察官聲請傳喚，以證明柯文哲隨身碟「工作簿」檔案是記載柯收受金錢的記帳，檢、辯今詰問他僅費時40分鐘即結束。

邱清章證稱，檢廉去年約談他時，他主動交出他和周芳如間的LINE對話紀錄，2人是約在2022年10月24日下午4點半在市政府一樓見面，隨即帶他上樓會見柯文哲交錢。

邱清章證稱，他是福添福基金會執行長，基金會主要資金來源是陳盈助夫妻的捐款，他和陳盈助是40年老友，陳將基金會捐款、募款授權他處理。

邱清章說，他和柯的競辦主任周芳如認識6、7年，知道她在音樂、公益演出之類的基金會，他也認識柯文哲，是周芳如介紹認識，第1次和柯見面就是在台北市長室。

邱說，2022年10月周芳如打電話連絡他，約在台北見面，周說柯文哲將卸任市長，想成立辦公室，要請他的基金會贊助裝潢費，經費大約要300多萬元，他回說基金會無法核銷，就想到陳盈助對台大醫院有特殊情感，柯文哲曾是台大醫師，因此就答應周，會向陳盈助講講看。

邱清章說，他返回嘉義後向陳盈助說到柯文哲有裝修辦公室的需求，陳同意並拿300萬元現金給他，過兩天他就拿著裝現金的袋子北上，和周芳如相約於台北市政府下見面，會合後周即帶他上樓，讓他獨自進入市長室，周在市長室門外等。

邱說，在市長室內，柯文哲在騎飛輪腳踏車，他把錢放在地上，將他的福添福基金會名片放桌上，和柯也沒那麼熟，沒講什麼話就出來了，「印象中柯應該是有從飛輪上下來，有說謝謝，我記憶不深，就幾分鐘的事」，還記得有個像是秘書的人過來倒茶，好像是男的，但他不記得對方是一直都在室長室內，還是從外面走進來倒茶，其他都沒什麼印象，過程就跟先前媒體報導的起訴內容一樣。

柯的律師提示周芳如的偵查筆錄指出，周芳如說她有在市長室相陪，席間邱有打電話給「陳桑（陳盈助）」；對此，邱清章答稱，她連進來都沒進來，被訊問就怕了，他很肯定周不在場，在外面等，他也沒打給陳盈助。

邱說，周芳如後來有用LINE傳一些辦公桌、椅、茶几等家具和單據照片給他，問他是否需要開發票、收據，但因基金會不能核銷，他就回稱「不用了」；周芳如開口提贊助時，只說柯要成立辦公室，沒提到要成立基金會。

陳盈助的親信邱清章到台北地院作證。（記者張文川攝）

