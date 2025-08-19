核三重啟公投週六登場 公投門檻500萬523人

核三重啟公投本週六登場，圖為核三廠。（資料照）

2025/08/19 11:32

〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投本週六登場，中選會今天公告全國性公民投票投票權人人數為2000萬2091人，依「公投法」規定，只要有效同意票數多於不同意，且同意票達25%以上、500萬523人，該公投即為通過，但若未達到前述兩條件，2年內不得就同一事項再提公投。

8月23日投票的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲、未受監護宣告且在中華民國繼續居住6個月以上的國民有公投投票權。

請繼續往下閱讀...

依「公投法」第29條規定，公投法定門檻為「公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上」，即為通過。有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

中選會表示，編號為全國性公投案第21案的該案公投，投票權人數2000萬2091人，25%以上的參考門檻至少即為500萬523人。

此外，依「公投法」第30條規定，若通過應由總統或權責機關為實現必要處置。若未通過，2年內不得就同一事項再提公投。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法