    首頁　>　政治

    賴總統勘災被誤會！ 軍方人員澄清：協助救災不進民宅是規定

    第5作戰區派遣兵力赴水上鄉、義竹鄉、鹿草鄉及朴子市等地區，協助恢復環境整潔，並投入化學兵部隊展開防疫消毒作業，官兵配合規定，止步於民宅外。（軍方提供）

    2025/08/19 12:30

    〔記者歐素美／台中報導〕總統賴清德於7月11日至嘉義勘災時，居民請求政府「協助長者清理家園」，賴清德回應，國軍主要任務是保衛國家，在颱風等必要時可以支援，但「法律規定國軍不得進入民宅」，成為藍白批評賴總統的重點，軍方人員表示，因八八風災時，軍方進入民宅協助清理家園，不料，事後居民卻稱家中物品失竊，為避免紛爭，軍方內部即訂定「軍不進民宅、軍車不進巷道」的作業原則，國防部也發布通令，要求各部隊嚴格執行。

    總統賴清德於7月11日到嘉義勘災時，居民希望國軍能力協助長者清理家園，賴總統回應指出，國軍的主要任務是保衛國家，「真正必要時國軍來幫忙」，社區平時應強化自助能力，以防國軍沒空時（如漢光演習）該怎麼辦；並稱「法律規定，國軍是不能進入民房，因為過去歷史有發生很多不愉快的事情」。

    賴總統勘災的話成為藍白攻擊的目標，在反罷免的造勢場合，常指控賴總統要災民靠自己，稱這樣的人不配當總統等。

    軍方人員表示，八八風災時，軍方協助災民清理家園，結果國軍協助清理民宅後，有災民表示家裡的物品遺失，為避免爭議，軍方內部才訂定「軍不進民宅、軍車不進巷道」的作業原則，並要求各部隊嚴格執行，因此，現在官兵投入救災皆以公共區域清理為主，不任意進入民宅。

