大罷免後慰勞團？邱臣遠又要帶隊出國 8天每人旅費逾10萬挨轟

新竹市代理市長邱臣遠本月底將再率局處長出國，8天每人旅費超過10萬。市議員曾資程批是大罷免後的慰勞團。圖為邱臣遠。（記者洪美秀攝）

2025/08/19 11:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市代理市長邱臣遠又要出國了！預定8月30日率局處長一行約13人前往澳洲8天，除時間超過以往，每人旅費更達10萬。市議員曾資程抨擊，很難想像地方首長頻繁出國，到底能為竹市帶來哪些創新作法或貢獻？且在大罷免後帶局處長及市長室秘書出國，讓人有「護主有功」出國慰勞聯想，是拿公帑出國玩樂，對照這幾天疑似黑道幫派人士公然砸店恐嚇店家，讓市民飽受威脅，感嘆難道市民真心希望城市變這樣？

對邱臣遠率局處長出訪澳洲的目的與參訪用意，市府尚無回應。

曾資程說，邱臣遠3月底帶局處長去新加坡5天，回來後花了大筆公帑，只弄個幾無人使用的敬老愛心卡多10秒綠燈的作為，與市民實際需求毫無關聯，而邱臣遠代理市長1年多已多次出國，回國後更未有顯著成效，之前高虹安越南行說是為了招商，但到底招了哪些企業投資新竹？說穿了就是花公家錢出國旅遊。且選在726大罷免後出國，還帶著大罷免期間護高虹安心切的局處長出國，就是坐實出國慰勞局處長的護主有功。

曾資程批邱臣遠與高虹安用公帑出國玩，此次每個人旅費還超過10萬，卻放任國中小學校開學在即，竹塹中元城隍祭典等重要市政工作，就連近期發生疑似黑道背景人物只因借不到廁所就公然砸早餐店家的誇張治安事件，除讓市民陷於治安恐懼，他也質疑警察到底是保護市民還是犯罪的人？而邱臣遠此時率局處長出國，真有如此迫切與必要嗎？

