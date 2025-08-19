羅景壬團隊與就業安定基金合約 國民黨：審計部直指難驗核履約

國民黨今日召開「揭露『就安基金合約』涉弊關鍵證據，勞動部制度腐敗？民進黨放任政府基金濫用，綠友友有夠囂張！」記者會。（記者施曉光攝）

2025/08/19 11:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨天雖已被勞動部駁斥為刻意錯誤連結、影射，國民黨今仍再度召開揭露「就安基金合約」涉弊關鍵證據記者會，該黨智庫副執行長凌濤提出所謂「關鍵資料」，指控「零日攻擊」導演羅景壬團隊與就業安定基金原本開口合約設定應提供35支影片以及2場公開活動，最後卻以一支1000多萬元影片與一場記者會，就要驗收、核銷獲得1000多萬元，遭審計部直指「難以驗核履約結果」。

凌濤強調，這就是告訴大家就業安定基金的核銷過程涉及重大弊案，究竟是誰審核，誰蓋章核銷？每一個蓋章的人都涉入弊案，檢調單位與勞動部卻完全不查，輕輕帶過，他並質疑羅景壬團隊從就業安定基金領到文化部補助，民進黨執政下竟能爽成這樣？

凌濤質疑，羅景壬過去幫賴清德總統拍攝競選總統影片「在路上」，他針對賴清德的競選會計報告進行查核後發現，其中並沒有一筆錢的名目上提及羅景壬團隊以及花了多少錢，「會不會根本就是期約、綁標，涉及貪腐，過程中會不會有對價關係？」

凌濤還說，國民黨要求北檢立即查辦，並要求羅景壬與民進黨中央黨部提交「在路上」影片的相關會計報告，「還是根本就是『投桃報李』？」過去政府機關的開口合約都是在創造彈性，搶救災情，現在綠友友竟可以拿開口合約搶救自己的荷包，讓全民都看不下去。

凌濤表示，勞動部與羅景壬昨天面對質疑避重就輕，不敢回應關鍵問題，羅景壬稱ˋ自己不依賴政府機關或政黨為生，但就拿了2000多萬元，這是睜眼說瞎話，更誇張的是，勞動部竟然問A答B，宣稱沒補助「零日攻擊」，但沒有人說就業安定基金補助「零日攻擊」，而是說就業安定基金補助羅景壬團隊，根本就是在包庇袒護，勞動部長洪申翰所帶領的勞動部團隊正在告訴勞工如何濫用雇主與人民的納稅錢。

此外，國民黨發言人鄧凱勛表示，就業安定基金本應用於輔導勞工，過去賴政府拿就業安定基金的錢來養這些人，高達5147萬元，不符基金設置目的，其中羅景壬團隊就拿了55.51%，金額達到2872萬元。鄧凱勛指出，羅景壬在2023年12月幫民進黨拍「在路上」競選影片，2024年4月11日就獲得文化部補助拍攝「零日攻擊」，明顯有「投桃報李」的嫌疑。

針對相關質疑，羅景壬昨回應自己「不分黨派」，過去也曾為馬英九主政的台北市政府拍廣告，完全不依賴任何政府機關或政黨維生。勞動部昨發布聲明表示，相關勞工業務宣傳均依法依規辦理，並無政治考量，而針對就業安定基金管理的整體檢討，勞動部已在今年三月向國會及審計部完整說明，並持續落實精進改革計畫。

