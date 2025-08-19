為國防醫學大學揭牌 賴清德盛讚：雙重任務英雄培育基地

賴清德總統（右4）19日與國防部長顧立雄（右3）、國安會秘書長吳釗燮（左3）等人一同出席「國防醫學大學揭牌典禮」。（記者張嘉明攝）

2025/08/19 11:26

〔記者方瑋立／台北報導〕國防醫學院本（8）月1日改名為國防醫學大學，總統賴清德今（19）日親自出席揭牌典禮說，國防醫是全國唯一兼具軍事任務、醫學教育的高等學府，是雙重任務英雄培育基地，期勉國防醫完成深入基層、精進傳染病防治及精進戰傷救護等3項任務目標。

賴清德今天親自在內湖主持「國防醫學大學揭牌典禮」，國安會秘書長吳釗燮、衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀、國防部長顧立雄、總統府戰略顧問霍守業、退輔會主委顏德發、國防部常務次長黃佑民等人均出席。

儀式結束後，賴清德也在軍醫局長蔡建松中將及國防醫學大學校長林致源少將的陪同下，視導戰傷暨災難急難急救訓練中心、醫學科技教育中心及國際及國內學生志工團，深入了解戰傷救護訓練任務、醫學科技課程與AI心電圖判讀及教學應用，並聽取學生志工團服務概況。

賴清德致詞說，升格代表國防醫學院過去數十年的努力獲得各界肯定，也代表國家大力支持國防醫學發展，盼未來承接更重大使命，除了報效國家、服務社會也能夠造福民眾。他強調，國防醫學大學也是全國唯一兼具軍事任務、醫學教育的高等學府，是有雙重任務的英雄培育基地，他是醫界出身的總統亦是三軍統帥，責無旁貸，一定大力支持發展。

賴清德對國防大學前身、國防醫學院全體醫生對社會服務貢獻表達感謝，並提及，今天他的舅舅也在現場觀禮，因為他的故鄉金山、萬里、基隆一帶，很多民眾若有重大疾病是選擇三軍總醫院，意即三總深入基層，因此今天除恭賀感謝之餘，也有3點任務目標勉勵。

第一，賴說，盼國防醫能深入基層服務，因為深入基層的醫療服務是很重要的，可以看出三總或各個國軍醫院，不單是為了服務國軍而設立，也肩負起民眾健康守護神，因此他希望持續精進並做大這個角色。

賴清德指出，其次，國防醫學大學是全國唯一具備生物安全第4級實驗室的學校。大家都知道，2002年的SARS疫情、2019後的Covid-19疫情，規模大小不一的全球傳染病幾乎在10年或20年間就會出現一次，包括台灣在內的全球均受威脅，若能善用實驗室設備，並持續精進公共衛生實力，肩負起國家在疾病防治、傳染病防治，對國家貢獻會很大。

賴清德續指，第三，國防醫與一般醫學大學的不同，在於具備軍陣醫學、戰傷訓練專業，對全社會防衛韌性更是一大幫助，而台灣距離上一場戰爭八二三砲戰已歷數十年，台灣必須精進美國在內的友盟社會合作，因為美國是全球戰傷救護最專業的國家之一；另外，目前各地也有戰爭持續發生，軍方可透過適當管道汲取，了解其軍陣醫學及救護經驗。

賴強調，科技時代已來臨，包括人工智慧（AI）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等工具都能提供很好學習方式，也盼大家支持讓上述3個目標能夠達成。

賴清德總統19日出席「國防醫學大學揭牌典禮」。（記者張嘉明攝）

