新北市長選戰受矚 侯友宜：民眾期待實在做事、了解新北人選

新北市長侯友宜今（19）日在市政行程中受訪，回應時事議題。（記者黃子暘攝）

2025/08/19 11:03

〔記者黃子暘／新北報導〕2026年新北市長選舉受矚，新北市長侯友宜今（19）日在市政行程中受訪，被問及有關下一屆市長選戰可能參選者的最新民調，以台北市副市長李四川民調最高一事，侯友宜說，新北的交通、軌道建設、社會福利的市民需求、發展都非常重要，要各方面全力以赴、實在做事才會贏得市民肯定，「未來想要來新北市做事的我都舉雙手歡迎」，但要切記「唯有實實在在的做事，了解新北市，知道人民的需求」，才是人民最期待的人選。

侯友宜表示，歡迎願意做事、承擔責任的人，但要記得「唯有實實在在的做事，了解新北市，知道人民的需求，往前一棒接一棒地全力的推動」，讓新北市發展，才是人民最大期待的人選，要讓新北市成為北台灣最耀眼城市，也要成為國際接軌方面的北台灣要角，成為帶動台灣往前走的力量。

侯友宜也說，感謝市民在民調上給他支持鼓勵，市府還有很多需要加油的地方，他會在任期內全力以赴，致力讓民眾安居樂業，至於交棒，每一棒交接都要贏得人民信任，「更重要要腳踏實地了解新北，而且願意為新北努力做事、提出更好的願景，然後接受人民的檢驗，這才是人民所期待的」。

回應民調 蘇巧慧：這段時間努力受選民認同

對於民調顯示，下一屆市長選戰可能參選者中李四川最高，有意爭取參選的民進黨籍立委、黨籍新北市黨部主委蘇巧慧今（19）日回應，距離選戰尚有一段時間，民調數字已經拉進到個位數內，顯見她越來越被選民認同，是這段時間努力的成果。

儘管如此，蘇巧慧也說，現階段民進黨最重要任務仍是與公民團體一起努力，維護憲政秩序。

蘇巧慧說，現階段民進黨最重要任務仍是與公民團體一起努力，維護憲政秩序。（翻攝蘇巧慧影片）

