為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新北市長選戰受矚 侯友宜：民眾期待實在做事、了解新北人選

    新北市長侯友宜今（19）日在市政行程中受訪，回應時事議題。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今（19）日在市政行程中受訪，回應時事議題。（記者黃子暘攝）

    2025/08/19 11:03

    〔記者黃子暘／新北報導〕2026年新北市長選舉受矚，新北市長侯友宜今（19）日在市政行程中受訪，被問及有關下一屆市長選戰可能參選者的最新民調，以台北市副市長李四川民調最高一事，侯友宜說，新北的交通、軌道建設、社會福利的市民需求、發展都非常重要，要各方面全力以赴、實在做事才會贏得市民肯定，「未來想要來新北市做事的我都舉雙手歡迎」，但要切記「唯有實實在在的做事，了解新北市，知道人民的需求」，才是人民最期待的人選。

    侯友宜表示，歡迎願意做事、承擔責任的人，但要記得「唯有實實在在的做事，了解新北市，知道人民的需求，往前一棒接一棒地全力的推動」，讓新北市發展，才是人民最大期待的人選，要讓新北市成為北台灣最耀眼城市，也要成為國際接軌方面的北台灣要角，成為帶動台灣往前走的力量。

    侯友宜也說，感謝市民在民調上給他支持鼓勵，市府還有很多需要加油的地方，他會在任期內全力以赴，致力讓民眾安居樂業，至於交棒，每一棒交接都要贏得人民信任，「更重要要腳踏實地了解新北，而且願意為新北努力做事、提出更好的願景，然後接受人民的檢驗，這才是人民所期待的」。

    回應民調 蘇巧慧：這段時間努力受選民認同

    對於民調顯示，下一屆市長選戰可能參選者中李四川最高，有意爭取參選的民進黨籍立委、黨籍新北市黨部主委蘇巧慧今（19）日回應，距離選戰尚有一段時間，民調數字已經拉進到個位數內，顯見她越來越被選民認同，是這段時間努力的成果。

    儘管如此，蘇巧慧也說，現階段民進黨最重要任務仍是與公民團體一起努力，維護憲政秩序。

    蘇巧慧說，現階段民進黨最重要任務仍是與公民團體一起努力，維護憲政秩序。（翻攝蘇巧慧影片）

    蘇巧慧說，現階段民進黨最重要任務仍是與公民團體一起努力，維護憲政秩序。（翻攝蘇巧慧影片）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播