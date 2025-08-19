新北市長選戰民調落後 劉和然：顧好新北最重要

對於媒體公布的新北市長選戰民調顯示落後，新北市副市長劉和然表示，顧好新北是最重要的事情。（資料照）

2025/08/19 10:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕媒體公布最新新北市長選戰民調，將台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧、前民進黨祕書長林右昌及民眾黨主席黃國昌等5名潛在人選納入互比及對比，結果顯示，所有預期選將以李四川最強。對此，劉和然回應，他會努力讓新北被看見，顧好新北是最重要的事情。

這份民調指出，在國民黨黨內初選，李四川支持度為31.6%、劉和然4.2%，未明確回答有64.2%；民進黨黨內初選，蘇巧慧支持度為21.9%、林右昌12.2%，另有65.9%未明確回答。

若國民黨李四川與民進黨蘇巧慧互為對手，李四川支持度37.7%、蘇巧慧29.2%，另有33.1%未明確回答；若李四川和林右昌相比，李的支持度37.5%、林的支持度26.7%，未明確回答有35.8%。

此外，國民黨若推出劉和然，和民進黨蘇巧慧相比，劉的支持度24.0%、蘇的支持度35.4%，另有40.6%未明確回答；若劉和然和林右昌比較，劉的支持度23.2%、林的支持度31.4%，未明確回答有45.4%。

劉和然表示，就像新北市長侯友宜所說，「新北市幅員遼闊，要了解並不簡單，要實實在在做事、腳踏實地了解新北，接受人民檢驗」。

劉和然說，如何讓新北被看見，讓市民在意的生活及建設能一棒接一棒，顧好新北，就是他覺得最重要的事。

