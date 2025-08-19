為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中共破壞兩岸單一身分制度 陸委會：軍公教人員不得在中國設籍

    陸委會今日強調，軍公教核心人員不得在中國設籍，申領持用中共相關身分證件。（圖擷取自臉書）

    陸委會今日強調，軍公教核心人員不得在中國設籍，申領持用中共相關身分證件。（圖擷取自臉書）

    2025/08/19 10:44

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日表示，中共近年為遂行統戰目的，不惜破壞「兩岸單一身分」制度，允許我國人赴中領用中國相關身分證件時，保留台灣身分證，混淆我國人對國家的認同，破壞我方法律規定，已對國家安全，造成巨大危害。軍公教核心人員不得在中國設籍，申領持用中共相關身分證件。

    陸委會發文指出，為落實兩岸條例第9條之1規定，國人若取得中國人民身分，將喪失台灣人民身分，失去任公職的資格。政府依法行政，將自明年1月1日起，正式辦理「常態化、制度化」查核，軍公教核心人員不得在中國設籍、申領持用中共相關身分證件，預防違法任職或有人員存在不符法律任用規定之情況。

    陸委會強調，公務體系龐大、用人態樣繁多，且任用人員法令依據不同，「常態化、制度化」查核將採循序漸進、逐步推動之方式辦理；初期仍以軍公教核心人員為查核對象，不會及於全體人員。國營事業、公股民營及公設（股）財團法人，暫以該職務為需報院、主管部會或地方政府核派（定）之官派人員，且屬代表政府出任該職務之代表人及經理人，才須納入查核。教育人員則以各級公立學校依教育人員任用條例等法令進用之21類專任人員為限。

    陸委會提及，政府感謝全體軍公教人員的配合，共同為維護國家安全貢獻心力，提升人民對公務體系的信賴。

